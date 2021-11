Wetterse kartongroep lijft Turkse sectorgenoot in

De Wetterse kartongroep Van De Velde Packaging meldt nog geen twee weken na de vorige overname een nieuwe deal. Deze keer koopt ze haar grote Turkse sectorgenoot Ekol Ofset.

De grote Belgische kartonproducenten laten van zich horen over de landsgrenzen heen. In de zomer meldde het eveneens Oost-Vlaamse VPK Packaging, een concern van bijna 1,5 miljard euro omzet, zijn grootste investering ooit, het ombouwen van een fabriek in de buurt van Parijs. Van De Velde Packaging uit Wetteren, niet ver van de hoofdzetel van VPK in Aalst, is dan weer op het overnamepad, met twee deals in evenveel weken tijd.

De essentie De Wetterse kartongroep Van De Velde tekent voor een nieuwe overname, ditmaal in Turkije.

Het Turkse Ekol Ofset telt ongeveer 500 werknemers en is goed voor 40 miljoen euro omzet.

De hele groep haalt nu ruim 200 miljoen euro omzet en heeft ca. 1.300 werknemers.

Eind oktober meldde Van De Velde de inlijving van het Nederlandse Remmert Dekker, maandag volgde die van het Turkse Ekol Ofset. Ekol is een relatief grote speler, met ongeveer 500 werknemers en 40 miljoen euro omzet. Het in Istanboel gevestigde familiebedrijf legt zich toe op vouwkartonnen verpakkingen, bedrukt microgolfkarton (karton met kleine golfjes), kegelvormige bakjes en papieren drinkbekers, onder meer voor de voedings- en drankindustrie.

McDonald's

Op de referentielijst van Ekol Ofset staan ronkende namen als Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, McDonald's, Burger King en Carlsberg. Door de overname krijgt Ekol makkelijker toegang tot de Europese markt. Voor Van De Velde Packaging is de deal geografisch aanvullend en op productvlak. Zo was de groep nog niet actief in microgolfkarton, zegt CEO Philip Vanbelleghem. Bovendien kan Van De Velde profiteren van schaalvoordelen en het uitwisselen van expertise.

Net zoals bij Remmert Dekker past de overname van Ekol in de strategie van de Wetterse groep om een belangrijke speler te worden in de vouwkartonindustrie. Van De Velde mikt daarbij niet alleen op de eindproducten, maar heeft ook een aparte machinedivisie die in 2017 een duw in de rug kreeg met de overname van het Nederlandse bedrijf Koninklijke Schut.

Vouwkarton is het speerpunt van de Belgische groep die daarnaast ook massief karton produceert. Het geheel is, met de Turkse overname erbij, goed voor een omzet van ruim 200 miljoen euro en ongeveer 1.300 werknemers. De groep telt nu ruim een dozijn vestigingen in zes landen: buiten België (Wetteren en Lichtervelde) gaat het om Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Turkije.

Vierde generatie

Van De Velde werd in 1939 opgericht in Schellebelle door Pieter Van De Velde. Een eind na de Tweede Wereldoorlog stapte zijn schoonzoon, José Roman, in de onderneming en later nam hij het bedrijf over. Intussen is het in handen van de derde generatie: Dominique Roman en haar man Philip Vanbelleghem. Zij staan aan het hoofd van de groep en met hun kinderen is ook de vierde generatie er aan de slag.

1.300 Aantal werknemers Van De Velde telt met de jongste overname erbij circa 1.300 werknemers.

De groep is vooral actief voor de voedingssector, maar maakt daarnaast ook verpakkingen voor niet-voeding en speciale producten zoals cosmetica en geneesmiddelen. Vorig jaar was er netto net geen nulresultaat, met een overschot van 74.000 euro op een omzet van bijna 124 miljoen euro. In 2019 was er een grotere winst (7,3 miljoen euro).