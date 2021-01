'Wie een authentiek bier zoekt, kiest toch voor een flesje met een logo'

Het trappistenbier Achel verliest zijn authenticiteitslabel na het vertrek van de laatste kloosterlingen uit de Achelse Kluis. Het bier blijft hetzelfde, maar het wegvallen van het label zal op de verkoop wegen, vrezen specialisten.

Het lijstje van de officiële Belgische trappistenbieren - een klassieker op veel dorpskwissen - valt terug van zes naar vijf namen. Achel is sinds 1 januari zijn zeshoekige ATP-label (Authentic Trappist Product) kwijt. Dat is een verlies voor de Belgische biercultuur, want de in lage volumes gebrouwde trappistenbieren worden internationaal gesmaakt door bierliefhebbers.

Dat label wordt door de Internationale Vereniging Trappist (IVT) toegekend aan producten die aan drie regels voldoen: geproduceerd in een cisterciënzerabdij, onder toezicht van de monniken en de opbrengsten moeten naar de kloostergemeenschap of goede doelen vloeien. De labels zijn het bekendst voor bier, maar er zijn ook licenties voor kaas, chocolade en likeur.

Dat de vijfjarige licentie voor de Sint-Benedictusabdij in Achel afliep, verwondert kenners niet. De laatste oude trappistenbroeders, André en Gaby, verhuisden vorig jaar naar de gelieerde abdij van Westmalle. In de gebouwen huist nu een Braziliaanse religieuze groepering, maar de brouwerij staat onder toezicht van de abt van Westmalle. De licentiecommissie was echter onverbiddelijk voor deze hybride situatie: geen ATP-label meer.

Toch mag Achel de naam trappist nog gebruiken, want het product heeft een oorsprong in de abdij. Daarmee onderscheidt het zich nog altijd van abdij- of andere speciaalbieren. Trappistenbieren zonder label zijn geen uitzondering. Het Franse Mont des Cats en het Spaanse Cardeña zijn ook trappistenbieren zonder het ATP-logo omdat ze buiten de kloostermuren worden gebrouwen.

Capaciteit

Het verlies van het logo werd stil gehouden, tot het deze week uitlekte in Dag Allemaal. Brouwerijverantwoordelijke Patrick Roggeman benadrukte in het weekblad dat het bier met evenveel passie zal worden gebrouwen en gelooft in de toekomst. ‘Binnenkort verviervoudigt zelfs de capaciteit’, klonk het.

Ik zal klanten eerlijk informeren dat er toch een verschil is met echte trappisten als La Trappe, Orval of Chimay. Sophia Cabadais Uitbaatster Trappistenhuis

Cafébazen vrezen dat een aantal bierliefhebbers Achel nu links laten liggen. 'De verkoop zal er wat onder lijden', zegt Sophia Cabadais van het Gentse bruine café Trappistenhuis. 'Liefhebbers kijken wel naar dat logo en bij mij staan echte trappisten op een aparte kaart. Ik zal de klanten eerlijk informeren dat er toch een verschil is met La Trappe, Orval of Chimay.'

Ook bij De Kloostergang in Aarschot, een café met uitsluitend trappistenbieren, wordt Achel niet van de kaart geschrapt, maar zaakvoerder Koen Naulaerts verwacht wel een daling van de verkoop. 'We zien dat mensen nu nog snel de oude flesje met label kopen, maar de nieuwe flesjes zullen minder goed in de markt liggen'. Hij vreest vooral een effect op de export. 'Een Italiaan die op zoek is naar een authentiek bier zal toch eerder kiezen voor het etiket met het logo.'

'Aan het brouwproces en de smaak verandert niets. Het blijft een trappist, maar dan zonder dat logo op het flesje', relativeert Freddy Van Daele, de voorzitter van de bierproeversvereniging Zythos. Hij tilt niet zo zwaar aan het verlies van het label. 'Achel was ook zowat de laagste in rang van de Belgische trappistenbieren.'

Hij vreest dat in de toekomst nog andere trappistenbrouwerijen hetzelfde lot kunnen ondergaan door de vergrijzing in de Belgisch kloostergemeenschappen. 'Om het wat oneerbiedig te zeggen: het is een uitstervend ras. Ze zullen zich moeten bezinnen over hoe ze het verder aanpakken.'