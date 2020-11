Winkelketen Di vrijgesteld van huur uit eerste lockdown

Lionel Evrard, de advocaat van Di, noemt de sluiting van de winkels in het voorjaar een typevoorbeeld van de Franse juridische term ‘fait du prince’. Dat is een vorm van overmacht waarin de overheid verplichtende maatregelen neemt waardoor contractuele verplichtingen, zonder dat een van beide partijen verantwoordelijk is, niet worden nageleefd.

Precedent

De vrederechter gaat mee in de argumentatie van Di. Zodra het contact tussen de winkelier en zijn klanten niet meer mogelijk is, is de verhuurder niet langer in staat zijn rechten na te komen, oordeelt hij. De rechter keert de gangbare redenering om: de lasten van de overmacht komen niet bij de huurder, maar bij de verhuurder terecht. 'Ik verwacht niet dat deze uitspraak meteen een precedent schept', zegt Evrard. De verhuurder heeft nog een paar weken om in beroep te gaan.