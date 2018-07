Winst Apple boven verwachting dankzij duurdere iPhones

Er werden minder maar duurdere iPhones verkocht dan analisten hadden verwacht: 41,3 miljoen stuks tegenover 41,8 verwacht. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 724 dollar tegenover een analistenverwachting van 694 dollar. De dure iPhoneX was het meest populaire model van het kwartaal, zo zeiden toplui van Apple .

De omzet kwam uit op 53,3 miljard dollar en de winst op 2,34 dollar per aandeel. Analisten hadden gerekend op een omzet van 52,3 miljard dollar en een winst van 2,18 dollar per aandeel.

Apple verwacht een omzet van 60 miljard dollar tot 62 miljard dollar voor het vierde kwartaal. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. In die verwachte omzet is rekening gehouden met de vroege verkoop van nog aan te kondigen nieuwe smartphonemodellen.