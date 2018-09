Winstalarm bij MediaMarkt en Saturn

Zowel de electronicaretailer als de schoenenwebwinkel klagen over de lange en hete zomer. 'Dat heeft in juli en augustus geleid tot significante druk op de omzet en de winst. Voornamelijk in Duitsland', luidt het bij Ceconomy.

Managementwissel

Maar er is meer aan de hand. Het management kijkt daarbij ook in eigen boezem. 'De implementatie van strategische maatregelen loopt minder snel dan vooropgesteld', aldus het bedrijf. Zo loopt bijvoorbeeld de centralisatie van logistieke activiteiten vertraging op. Intussen is het topmanagement van Saturn - waaronder de financiële en operationele directeur - vervangen in de hoop de situatie snel onder controle te krijgen.