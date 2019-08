Winstalarm bij Pritt-producent Henkel

Henkel, gekend van Pritt en Schwarzkopf-shampoo, verwacht dit jaar 5 tot 10 procent minder winst, onder andere door de dalende verkoop van lijm voor auto-onderdelen.

De Belg Hans Van Bylen staat sinds 2016 aan het roer van de Duitse multinational, maar hij heeft zorgen aan zijn hoofd. Hij ziet zich na een flauwe tweede kwartaal genoodzaakt de omzet- en winstprognoses - net als twaalf maanden geleden - voor het volledige boekjaar neerwaarts bij te stellen.

Henkel rekent nu nog op 0 tot 2 procent omzetgroei (bij constante wisselkoersen en zonder overnames), tegenover 2 tot 4 procent eerder. En de winst per aandeel daalt sneller dan oorspronkelijk gedacht, met 5 tot 10 procent in plaats van rond 5 procent.

Beleggers dumpen het aandeel Henkel , dat al sinds de zomer van 2017 in verval is. Het aandeel bereikte toen een piek van 128 euro en moest sindsdien al zowat de helft prijsgeven. Het noteert nu zelfs onder het peil van toen Van Bylen de rol van CEO overnam van de succesmanager Kasper Rorsted.

'De miserie bij Henkel houdt aan', reageerde een analist van het beurshuis Jefferies. Eens te meer wordt duidelijk dat Henkel moeite heeft in zijn beauty-divisie, die onder andere Fa en Schwarzkopf in haar gamma heeft. Henkel heeft moeite om een vuist te maken tegen de concurrentie van grotere spelers als Unilever, Procter & Gamble en L'Oréal. 'De resultaten waren niet bevredigend in de mature markten West-Europa en de VS. En in China zien we de negatieve impact van voorraadaanpassingen in de retailsector', luidt het.

Lijm voor auto's en vliegtuigen

Over Laundry & Home Care daarentegen is Van Bylen wel tevreden. Maar de afdeling Adhesive Technologies - goed voor de helft van de groepsomzet - had het moeilijk door de crisis in de automobielsector.

Hoewel Henkel bij het brede publiek gekend is van Pattex en de Pritt-stiften is het bedrijf ook een grote leverancier van allerhande, superkleefstoffen voor onderdelen van auto's, vliegtuigen en elektronica. Die bevatten steeds minder metalen en meer lichtgewichtkunststoffen die met lijm in plaats van soldeertechnieken behandeld moeten worden.

De tweedekwartaalomzet zakte met een half procent tot 5,1 miljard euro, terwijl de aangepaste bedrijfswinst (ebit) met 8,6 procent zakte tot 846 miljoen euro. De drastische maatregelen die Van Bylen eerder dit jaar aankondigde, werpen vermoedelijk pas later hun vruchten af. De Belg kondigde in januari aan jaarlijks 300 miljoen euro extra te zullen investeren in onder andere marketing, productinnovatie en digitale transformatie.