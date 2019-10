Wissel van de wacht bij Terre Bleue: ‘We kunnen het moeilijk winnen van de Zalando's'

De vierde generatie neemt het roer over bij het Belgische kledingmerk Terre Bleue. Geen evidentie in deze woelige tijden. ‘Soms dacht ik: was mijn familie maar actief in een andere sector’, zegt CEO Peter Perquy.

Tien jaar geleden kreeg de toen 27-jarige Peter Perquy van zijn vader Dirk (63) de taak voor het eerst een mannencollectie voor het familiebedrijf Terre Bleue te creëren. Nu wordt Perquy de CEO van het bekende Belgische modemerk dat wat duurdere ‘casual chique’ mode verkoopt. ‘Als ik in 2009 had geweten dat de modesector het zo moeilijk zou krijgen, had ik misschien wat langer getwijfeld om actief te worden in het familiebedrijf. Maar ik geloof dat mooie dingen mogelijk zijn.’

Terre Bleue wordt niet gespaard door de digitale revolutie die door de sector raast. Sinds 2017 maakt het bedrijf verlies en daalt de omzet. ‘Rond 2014 zijn de moeilijke tijden aangebroken’, zegt Perquy. ‘Door de e-commerce. Maar eigenlijk is digitalisering meer dan alleen e-commerce. Bijvoorbeeld over hoe je klanten bereikt via sociale media. Dat is nodig, want ze worden veeleisender. Bovendien krimpt de kledingmarkt. We concurreren ook met dure smartphones en reizen.’

Zeker de kinderlijn - ooit goed voor 20 procent van de omzet - kwam zwaar onder druk. ‘Die hebben we vorig jaar stopgezet’, zegt Dirk Perquy, die uitvoerend voorzitter wordt. ‘De kinderkledingverkoop is snel online gegaan en de prijsdruk is er enorm. We konden de kwaliteit opgeven. Dat wilden we niet. Daardoor hebben we wel een deel omzet verloren en hadden we herstructureringskosten omdat er jobs verdwenen. De winst stond nog meer onder druk door investeringen in digitalisering.’

Groter om te overleven

Mede daardoor rijpte rond 2017 de idee dat Terre Bleue groter moest worden om te overleven. Sindsdien nam Terre Bleue de Belgische modemerken Gigue en Zilton over. Samen gaan ze door het leven als Duror Fashion Group. Door de overnames verdubbelde het bedrijf in omzet. ‘Alles samen boeken we nu 35 miljoen euro omzet. Qua kasstroom en nettoresultaat zijn we winstgevend. 2019 is een jaar van stabiliseren, maar in 2020 willen we weer groeien.’

De overnamestrategie kwam er onder impuls van zoon Perquy. ‘Ik had er de competentie niet voor’, zegt vader Dirk. ‘Peter met zijn achtergrond in de private equity (niet-genoteerde bedrijven, red.) wel.’ Na zijn studies ging Peter Perquy aan de slag als consultant en zakenbankier bij het toenmalige Fortis. Na de neergang van die bank stapte hij over naar het familiebedrijf.

Nu moet hij het bedrijf dat zijn overgrootvader Mauritz Perquy in 1938 in Nazareth oprichtte in woelig vaarwater doen overleven. Hij mikt vooral op groei in eigen land. ‘Internationaal groeien is moeilijk en risicovol’, zegt Perquy. ‘Maar we denken er zeker aan. In Nederland beleveren we 90 winkels. Niet niks. Daar willen we op voortbouwen.’

Perquy wil de winst verhogen door de drie merken dezelfde ondersteunende diensten te laten gebruiken. ‘We hebben vorig jaar een kledingatelier in Tunesië overgenomen. Ook dat drukt de kosten.’

Terre Bleue begon indertijd als een groothandel in kleding en opende gaandeweg zijn eigen winkels. ‘Daar kwam in de afgelopen jaren de e-commerce bij. ‘Onze webwinkels zijn goed voor 6 procent van de omzet. Dat moet meer worden.’