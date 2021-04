Worstelend Ontex haalt bezem door management

De bodem is bereikt, meent Ontex na een rampkwartaal. De luierproducent plukt een topmanager weg bij JDE Peets om CEO Esther Berrozpe bij te staan in haar saneringsklus.

De kwartaalcijfers van Ontex lezen allerminst fraai. De omzet bij de luierproducent daalde met 16,5 procent naar 480 miljoen euro door een lagere consumentenvraag en 'verloren contracten in Europa'.

Op vergelijkbare basis, dus gecorrigeerd voor nieuwe en afgestoten bedrijfsonderdelen, is er een daling met 11 procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) valt een kwart lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar en landt op 50 miljoen. De brutomarge teert ook verder in en zakt met ruim een procentpunt naar 10,3 procent.

De hoge schuld die Ontex torst bleef in het eerste kwartaal bijna ongewijzigd op 845 miljoen euro. Het bestuur kiest ervoor geen dividend uit te keren.

We zijn niet blij met deze resultaten, maar we menen dat de bodem daarmee achter ons ligt. Esther Berrozpe CEO Ontex

In een apart persbericht kondigt de luierproducent een make-over van zijn management aan. De luierfabrikant benoemt Peter Vanneste als CFO. Vanneste is nu financieel directeur bij Jacobs Douwe Egberts (JDE Peet's).

Ontex stelt daarnaast Vincent Crepy (Scandinavian Tobacco Group, Reckitt Benckiser, P&G) aan als Chief Supply Chain Officer. Dat is een nieuwe functie die het bedrijf in het leven roept om zijn logistieke keten te stroomlijnen. Eerder hield Ontex ook al grote kuis in zijn bestuursraad.

We proberen de impact van hogere grondstoffenprijzen zo veel mogelijk op te vangen. Esther Berrozpe CEO Ontex

'We zijn allerminst tevreden met onze cijfers', zegt CEO Esther Berrozpe, die sinds februari de plak zwaait bij de luierproducent. 'Maar daarin schuilt ook het potentieel voor verbetering. We hebben het dieptepunt van onze verkoop bereikt en we werken aan een verkoopherstel in de rest van het jaar, terwijl we naarstig proberen de impact van de stijgende grondstoffenprijzen in te dijken.'