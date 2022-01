Wouter Torfs en Anne Chapelle pompen extra geld in Belgisch jeansmerk

De verkoop gebeurde oorspronkelijk enkel via de webshop, maar steeds meer kledingwinkels happen toe. ‘Het begint te draaien. We liggen al in Leuven, Gent, Mechelen en Antwerpen in de winkel’, zegt CEO Lander Desmedt. ‘We liggen ook al in Frankrijk in drie winkels, en zelfs in Tokio. Dat is een groot compliment aangezien Japan de voortrekker is voor denim.’