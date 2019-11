Yuka, de app die Unilever en co. doet beven

Ondertussen in Herentals en Puurs

Yuka quoteert niet alleen cosme tica maar ook voeding. Daarvoor gebruikt de app onder andere de door de overheid gepromote Nutriscore. Die maakt 60 procent van de score uit. 20 procent wordt bepaald door de aanwezigheid van additieven (E-nummers),10 procent door een biolabel.

Volgens Yuka heeft Mondelez, dat in Herentals onder meer TUC-koekjes produceert, het zout- en vetgehalte in de snacks verlaagd om zijn score op te krikken. ‘Dat is nogal kort door de bocht’, zegt woordvoerder Annick Verdegem. ‘Onze nieuwe recepten zijn het resultaat van eigen ontwikkelingen. Dat die producten beter scoren op Yuka, is meegenomen. We krijgen veel vragen van consumenten over onze scores op de app, maar een impact op de verkoop zien we niet.’

Ook Continental Foods, dat in Puurs onder meer Liebig maakt, nuanceert de impact van Yuka. ‘De app wordt vooral in Frankrijk veel gebruikt. Daar houdt de consument er rekening mee’, zegt Evi Vandenborne. ‘Maar dat betekent niet dat we puur om die reden onze producten aanpassen. We hebben een duurzaamheidsprogramma opgezet om tegemoet te komen aan de wensen van de klant, die meer natuurlijke producten zoekt. Daardoor scoren we dan weer beter in de app, maar dat is eerder een gevolg.’