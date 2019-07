Zalando kiest voor 1.500 jobs in Nederland

Zalando poot nabij Rotterdam een megadistributiecentrum neer van waaruit het pakjes naar heel West-Europa zal versturen. België loopt daarmee 1.500 jobs mis.

De komende jaren verrijst opnieuw een grote 'doos' in het Nederlandse landschap, net boven Rotterdam. Het distributiecentrum krijgt een oppervlakte van 19 voetbalvelden en komt op terreinen waar vroeger een bloemenveiling stond.

Het hele project kost zo'n 200 miljoen euro en zal 1.500 banen opleveren. Vanuit het zogeheten XXL-distributiecentrum zullen pakjes de weg opgaan naar klanten in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, het VK én België dat momenteel vanuit Duitsland wordt beleverd. De verwachting is dat de eerste pakjes in 2021 uit de gemeente Bleiswijk zullen vertrekken.

Kenneth Melchior, directeur Zalando Noord-Europa, over de keuze voor Bleiswijk: 'De ligging staat ons erg aan. We kunnen gebruikmaken van de bestaande infrastructuur van het bedrijventerrein. En ligt het vlakbij de A12 en in het hart van de Randstad. De Benelux is een grote groeimarkt voor ons. Over vijf jaar willen we onze omzet in deze drie landen verdubbelen.'

Dour

Dat het Duitse Zalando wilde uitbreiden in de Benelux was geweten, maar meerdere steden en gemeenten deden hun best om deze grote vis binnen te halen. Zalando maakt nu voor het eerst officieel bekend dat België de investering op zijn buik mag schrijven. Nochtans was het Waalse Dour-Elouges lange tijd in de running, maar reeds in maart vorig jaar zou Zalando het dorp van de short list geschrapt hebben.

Zalando oordeelde dat de loonkosten gunstiger zijn in Nederland. Verder knapte het af op de beperkte mogelijkheden voor nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië. In de Wetstraat brak daarna meteen een discussie uit over maatregelen om niet alle e-commercejobs aan onze noorderburen te laten.