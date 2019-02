Zalando wil het Netflix van de mode worden

Zalando heeft een schitterend vierde kwartaal achter de rug. De Duitse onlineverkoper wil voor de verkoop van kledij dé referentie worden. Zoals Netflix dat is voor film of Spotify voor muziek.

De Duitse online winkel van schoenen en kleding Zalando verkocht in het laatste trimester van 2018 voor 1,7 miljard euro producten, dat is 25 procent meer dan in de vergelijkbare periode in 2017. De bedrijfswinst klokte af op 118 miljoen euro. Beide cijfers liggen hoger dan verwacht. Het aandeel steeg met meer dan 20 procent.

Voor dit jaar mikt het Europese online nummer één in prêt-a-porter op een bedrijfswinst tussen 175 en 225 miljoen euro en een stijging van de waarde van de producten die op de sites worden verkocht met 20 tot 25 procent. Opmerkelijk is dat de onlinewinkel 1,3 miljoen nieuwe klanten wist aan te trekken. Dat is de grootste stijging in vijf jaar.

Ongewoon lange zomer

De cijfers staan haaks op de winstwaarschuwingen die Zalando vorig jaar uitstuurde en het aandeel met 44 procent deden crashen. Als reden voor de groeivertraging van zijn verkoop haalde het bedrijf toen de ongewoon lange warme zomer aan - waardoor meer, maar goedkopere kledij wordt verkocht -, de stijgende logistieke kosten en de toenemende concurrentie van spelers als Amazon en H&M. Vorig jaar stokte de groei van de omzet op 20 procent. In 2017 was die groei nog 23 procent.

Tijdens een persconferentie van het bedrijf in de nieuwe hoofdzetel in Berlijn - met inhouse crèche en basketbalveld op het dak - verklaarde co-CEO Rubin Ritter dat de omzetstijging de volgende jaren tussen 15 en 20 procent zou liggen.

Zalando wil de komende jaren overal een Zalando Plus-model met voordelen uitrollen, zoals Amazon dat doet met Prime.

Zalando gaat de volgende jaren meer focussen op de totale waarde van de producten die via de site worden verkocht. Dus niet alleen op de eigen producten, maar ook op artikels die door andere spelers via de Zalando-site worden aangeboden. De Duitse onlineverkoper gaat daarom zijn partnerships met andere spelers uitbreiden. Via die strategie krijgt Zalando meer commissies binnen van andere merken en kan het ook zijn commerciële en logistieke diensten aan die externe spelers aanbieden, een service die bij Amazon een enorme boost kent.

Neflix en Spotify

Over vier à vijf jaar wil Zalando de totale waarde van de producten die via de sites worden verkoopt - in het jargon 'gross merchandise volume' - verdrievoudigen tot 20 miljard euro. Vorig jaar werd 6,6 miljard gehaald. Daarvan moet 40 procent van de partners komen. Nu is dat slechts 10 procent.

'Er zijn maar een handvol apps die erin geslaagd zijn door te dringen in ons dagelijks leven', zegt co-CEO Schneider. Als voorbeeld gaf hij Netflix en Spotify. 'We willen het enige referentiepunt voor mode worden, waar de klant al zijn modebehoeftes kan vervullen.'

Volgens Schneider heeft Zalando nu al meer bezoeken dan de grote moderetailers Inditex, H&M, Asos en Adidas. Eind vorig jaar verlaagde het Britse Asos zijn omzetgroeivooruitzichten en winstmargeprognoses voor dit jaar. Ook H&M kwam in het vierde kwartaal met een onverwachte winstdaling van 10 procent. De onlineplatforms van Zalando daarentegen kregen in het vierde kwartaal bijna 1 miljard bezoekers over de vloer.

'Moedig'

Analisten vinden de langetermijnprognoses van Zalando 'heel moedig'. Maar op korte termijn zijn alle data bemoedigend, zegt een analist van Credit Suisse. De bezorgdheid over het businessmodel van Zalando is daarmee niet weg. In het derde kwartaal boekte Zalando 33 miljoen euro brutobedrijfsverlies. Dat had onder meer te maken met de vele kortingen waardoor de prijs van de gemiddelde bestelling met 5 euro daalde naar 57,5 euro.

118 miljoen Bedrijfswinst Zalando boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar een bedrijfswinst van 118 miljoen euro.

Zowat de helft van de goederen die Zalando verkoopt, wordt bovendien teruggestuurd en opnieuw verkocht. Dat brengt hoge kosten met zich mee. De directie ging er lange tijd van uit dat bijna alle teruggezonden goederen opnieuw verkocht worden. Maar dat blijkt in de praktijk niet het geval. Ook de stijgende transportkosten en grotere investeringen zetten druk op de ketel.