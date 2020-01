Zelfs voor luxegigant LVMH wordt Hongkong te prijzig

Door de maandenlange protestacties tegen de Chinese overheid ziet LVMH de omzet uit zijn winkels in Honkong gestaag terugvallen. In die mate zelfs dat de grootste luxegroep ter wereld bij de eigenaar van zijn pand aan het Times Square-winkelcentrum in Hongkong aandrong op een lagere huurprijs.

De aanhoudende betogingen beginnen in Hongkong beginnen meer en meer buitenlandse bedrijven parten te spelen. Donderdag moest het Britse HSBC zijn hoofdkantoor en enkele andere vestigingen sluiten in de stad. De bank is het mikpunt van actievoerders geworden sinds HSBC in november de rekeningen afsloot van de Spark Alliance. Dat is een organisatie die juridische bijstand verleent aan actievoerders.