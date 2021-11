Zelfstandigen helpen Bol.com aan recordverkoop

De lockdowns dreven duizenden zelfstandige handelaars in de armen van Bol.com. Wie zich bij de webreus aansluit, verkoopt meer, maar moet zich schikken naar de wetten van Bol.com. ‘Dankzij onze klantendata zouden we het perfecte vuilnisbakje kunnen maken, maar dat doen we niet.’

De Nederlandse webwinkel Bol.com stevent dit jaar af op een recordverkoop van meer dan 5 miljard euro, bijna het dubbele van twee jaar geleden. 20 jaar geleden begon Bol.com door zelf ingekochte boeken door te verkopen, nu werkt het samen met duizenden zelfstandige handelaars uit België en Nederland. Zij staan in voor 63 procent van de verkoop.

Hun aandeel neemt elk jaar toe. Corona leidde tot extra groei. Twee jaar geleden waren zo’n 20.000 handelaars actief op Bol.com. Vandaag zijn dat er 48.000. Het staat in de sterren geschreven dat Bol.com maandag de ster van de dag zal zijn, wanneer moederbedrijf Ahold Delhaize zijn beleggersdag houdt.

De essentie Zelfstandige ondernemers worden almaar belangrijker voor Bol.com. 63 procent van wat mensen uitgeven op Bol.com spenderen ze aan producten die zelfstandigen op de webshop hebben geplaatst .

. De internetreus werkt samen met 48.000 zelfstandigen. Twee jaar geleden waren dat er nog zowat 20.000. Corona was goed voor een flinke aangroei .

. Bol.com kijkt ook voor verdere groei naar de zelfstandigen. Alleen als zij een populair product niet kunnen aanbieden, wil Bol.com het zelf verkopen.

Gewezen Bol.com-topman Huub Vermeulen, die vorige week na 20 jaar afscheid nam van het bedrijf, is duidelijk: Bol.com groeit zo hard dankzij de handelaars. In 2012 besloot Bol.com samen te werken met externe handelaars. ‘We wilden niet langer alleen boeken verkopen, maar alles’, zegt Vermeulen. ‘Als we dat alleen zouden moeten doen, zouden we decennia nodig hebben. Onze platformstrategie is als een vliegwiel dat steeds harder spint. We hebben partners nodig omdat we alles willen aanbieden. Doordat we zoveel aanbieden, komen er meer klanten naar ons. Doordat er meer klanten naar ons komen, willen meer en meer handelaars zich aansluiten. Daardoor komen er weer meer klanten, waardoor er opnieuw meer handelaars bijkomen en ga zo maar door.’

Anje Schouteet is een van die handelaars. Zij en haar man verkopen hun elektronica en meubels niet langer alleen via hun winkel Rosseel in het West-Vlaamse Koekelare, maar sinds vlak voor corona ook online via Bol.com. ‘In het begin verkochten we voor een paar honderd euro’s per maand, maar dat bedrag liep snel op. Corona was goed voor een boom. Die inkomsten waren welkom toen onze winkel dicht moest tijdens de lockdown.’

Sinds begin dit jaar verkocht Schouteet al 1.230 producten. ‘Dat leidt tot extra werk, maar het is doenbaar. Ik neem met twee personeelsleden de verkoop via Bol.com voor mijn rekening, mijn man houdt zich met de winkel bezig.’

Commissie

Verkopen via Bol.com is niet vrijblijvend, en ook niet gratis. Handelaars moeten een commissie van 10 tot 15 procent afstaan aan de webwinkel. Wie zijn voorraad niet vanuit een eigen magazijn verstuurt, kan zijn spullen tegen betaling stockeren in het magazijn van Bol.com.

Bovendien kunnen ondernemers op Bol.com niet achteroverleunen. Ze concurreren onderling. Wie de beste recensies van klanten krijgt, de laagste prijs aanbiedt en het snelst levert, belandt bovenaan in de lijst met zoekresultaten. Wie slecht scoort, zakt en dreigt klanten mis te lopen. Een voorbeeld: zes handelaars bieden het populaire bordspel ‘Ticket to Ride’ aan. De handelaar op plaats één vraagt 32,50 euro en levert morgen. Een andere handelaar zakte naar de laatste plaats omdat hij 40 euro aanrekent en pas over vier dagen levert.

48.000 handelaars 48.000 Belgische en Nederlandse handelaars zijn actief op Bol.com.

‘Die strijd is moeilijk en vergt veel werk’, zegt Heidi Gheldof van de interieurwinkel Maison Robot uit Heuvelland. ‘Wij verkochten in het begin van de coronacrisis veel pakjes via Bol.com, maar de verkoop daalde de voorbije maanden fors. Daarom bieden we nu nog maar een paar producten aan.’

Schouteet is milder. ‘Die onderlinge concurrentie valt mee. We merken wel eens dat we helemaal naar beneden zakken. Wij kunnen niet zo snel leveren als grote ondernemers. Maar dat is dan maar zo. We stellen vast dat we toch nog best veel verkopen via Bol.com. Dat is een extraatje voor ons. Onze eigen winkel blijft het belangrijkst.’

Af en toe verliezen de ondernemers geld aan een pakje. ‘Zeker als klanten een pakje terugsturen’, zegt Schouteet. ‘Dan draai je ook op voor de retourkosten. Maar dat komt niet zo vaak voor. Het is een beetje de bluts met de buil nemen.’

Iets anders zit Gheldof dwars. Ze vreest dat Bol.com haar verkoopcijfers zal misbruiken. ‘Als ze merken dat onze producten aanslaan, dan kunnen ze die zelf inkopen en goedkoper aanbieden.’ Het is een bezorgdheid van wel meer ondernemers.

Huismerk

Dat weet Vermeulen maar al te goed. Zeker in Vlaanderen ondervindt Bol.com dat het moeilijk is om handelaars te overtuigen. ‘20 procent van onze klanten komt uit België, maar lang niet 20 procent van onze partners.’ Hij weerlegt met aandrang dat Bol.com de data van zijn partners misbruikt. ‘We moeten voortdurend bewijzen dat we betrouwbaar zijn. We hebben er alle baat bij om te vertrouwen te zijn. Als je nagaat hoe onze groei tot stand is gekomen en hoe wij waarde creëren... Zonder de ondernemers zou dat er allemaal niet zijn.’

Het is denkbaar dat Bol.com op termijn geen eigen producten meer verkoopt. Dan komt alles van zelfstandige partners. Huub Vermeulen Afscheidnemend topman Bol.com

Met een voorbeeld wil Vermeulen tonen dat zijn bedrijf echt wil samenwerken met ondernemers. ‘Wij hebben geen huismerk. Nochtans hebben huismerkproducten een hoge winstmarge en zouden we er dus veel geld mee kunnen verdienen. We kunnen op basis van onze klantendata perfect pakweg het ideale vuilnisbakje maken. Welke kleur moet het hebben? Wat zijn de goede afmetingen? Maar als we dat doen, dan zou dat betekenen dat we niet betrouwbaar zijn.’

Het is aan de handelaars om de hiaten in het assortiment op te vullen, zegt de ex-topman. ‘Wij informeren onze partners over de producten die in ons assortiment ontbreken, maar waar klanten wel naar op zoek zijn. Alleen als zo’n hiaat niet wordt opgevuld door onze partners, kopen we het product zelf in.’

Kwetsbaar

Ook de toekomstige groei van Bol.com zal voornamelijk komen van externe partners. ‘Het aandeel van de producten die we zelf inkopen, zal almaar kleiner worden’, zegt Vermeulen. Hij kan zich zelfs voorstellen dat Bol.com op een dag helemaal stopt met zelf producten in te kopen, en volledig vertrouwt op zelfstandige ondernemers. ‘Dat is niet ondenkbaar, al zie ik het niet in de komende drie jaar gebeuren. We hebben er geen doelstellingen of prognoses over. Maar de partners zijn prioritair. We willen alleen zelf producten inkopen die onze partners onvoldoende aanbieden.’

De vraag rijst of Bol.com niet kwetsbaar wordt als het in grote mate of zelfs volledig afhangt van externe aanbieders. Vermeulen ketst de suggestie af. ‘Er zit geen grote meerwaarde in producten inkopen en verkopen. De waarde zit in logistiek en tools die onze partners helpen te ondernemen.’

Naarmate Bol.com ‘platformiseert’, wordt het vooral een dienstverlener. Een pak ondernemers kiest ervoor zijn producten op te slaan in het Bol.com-magazijn, dat wordt uitgebaat door het logistieke bedrijf Ingram Micro. Het magazijn, in de Zuid-Nederlandse gemeente Waalwijk, wordt fors groter. ‘Binnenkort nemen we onze nieuwe hal in gebruik. Ons magazijn wordt dubbel zo groot. En we denken al aan een nieuwe uitbreiding.’