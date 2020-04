'Zwakke retailers gaan het niet redden'

Galeria Kaufhof heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. In België is het eigenaar van Galeria Inno.

De retailsector krijgt forse klappen door de coronacrisis. Experts vrezen de komende maanden tal van faillissementen.

De kledingketen E5 Mode vraagt bescherming tegen zijn schuldeisers, de warenhuisketen Galeria Kaufhof, waartoe ook Galeria Inno behoort, doet hetzelfde in Duitsland. FNG, het moederbedrijf van Brantano, vreest voor een stijging van zijn schuldgraad en de winkelvastgoedgroep Retail Estates kreeg van 176 huurders te horen dat ze de betaling van hun huur op 1 april opschorten. In Nederland vreest Hema voor zijn overleven.

'De zwaksten gaan het niet redden', zeggen de retailexperts Gino Van Ossel van Vlerick Business School en Els Breugelmans van KU Leuven unisono. 'Maar ook gezonde bedrijven zullen zware klappen krijgen.'

Van Ossel vergelijkt het met de bankencrisis. 'Met dat verschil dat in de retail iedereen kan omvallen. Van de grootste tot de kleinste. Na de bankencrisis zag je veel faillissementen, banken die terugplooiden of verkocht werden. Dat dreigt in de retail ook te gebeuren. Voor velen is de omzet compleet weggevallen.'

'Retailers die het voor de coronacrisis al moeilijk hadden en zwoegen om de onlineverkoop in hun model te passen, worden het zwaarst getroffen', zegt Els Breugelmans. 'Corona versnelt dat alleen maar. Op korte termijn onlineverkoop opstarten als je van nul moet vertrekken, is onmogelijk. 90 procent van de bedrijven die het heel moeilijk hebben, zitten in de modesector. Die had het al lang lastig.'

Action

Maar ook andere ketens worden getroffen. Van Ossel: 'Galeria Inno en Hema zijn veel meer dan mode en bij Action, een van de Europese succesverhalen van de afgelopen jaren, is het ook alle hens aan dek. Zij werken met een sterk afwisselend assortiment en nu zijn nog massa's containers vanuit China op weg naar hier. Dat moet betaald worden, maar de winkels zijn niet open. Ook zij zullen geconfronteerd worden met een sterke groeivertraging.'

'Hema is intrinsiek een goed bedrijf, maar is door private equity overladen met schulden', zegt de retailexpert nog. 'Als het omvalt, krijgt het zeker een doorstart, maar iemand zal het slachtoffer worden. En reken maar dat Galeria Kaufhof eerder naar Duitsland zal kijken om de meubelen te redden dan naar zijn Belgische vestiging.' De kersverse eigenaar van E5 Mode heeft brute pech. 'Hij krijgt na rotsolden ook nog eens deze crisis op zijn bord.'

De sector worstelt met drie essentiële kosten: de prijs van de producten, van het personeel en van de huur. De personeelskosten zijn min of meer ingedekt door de overheid via tijdelijke werkloosheid.

De huurkosten recupereren is een ander paar mouwen. Al hebben ze juridisch vaak geen poot om op te staan, proberen sommige winkeliers toch uitstel van betaling te krijgen. Van Ossel: 'Maar dan dreigen ze in september een joekel van een huurrekening in de bus te krijgen. Dat kan tot zware cashflowproblemen leiden.' Op centrumlocaties bedraagt de huur 10 tot 20 procent van de omzet.

De grootste kostenpost zijn de producten. 'Vele bedrijven zullen waardeverminderingen op hun voorraden moeten doorvoeren', zegt Van Ossel. 'Een Brico krijgt zijn boormachines na drie maanden nog verkocht, maar voor de modesector is het lente- en zomerseizoen om zeep, velen zitten met een ongelooflijke stock en krijgen te maken met een cashdrain. Overschakelen op online helpt, maar daar is de concurrentie veel groter.'

Laptops

Er worden nu wel meer laptops, broodbakmachines en strijkijzers verkocht. De verkoop van laptops is zelfs verdubbeld. Maar door het wegvallen van grote sportevents zal de verkoop van tv's - die met het voetbal en de Olympische Spelen altijd piekt - dit jaar veel lager zijn.

In het slechtste scenario houdt de consument dit jaar de knip op de beurs omdat hij vreest voor een recessie en dus meer belastingen, zeggen de experts. Van Ossel gaat ervan uit dat de Belg dit jaar meer in eigen land zal consumeren. 'Dat is goedkoper. Maar de retail is wel een seizoen kwijt.'

Gaan we na corona meer online kopen? Breugelmans: 'Mensen die nu voor het eerst gedwongen worden online te kopen en het als positief ervaren, zullen het in postcoronatijden waarschijnlijk opnieuw doen. Kijk naar oudere mensen die nu plots Skype en Facetime ontdekken. De mens past zich snel aan een nieuwe gewoonte aan.'

Vlaanderen heeft te veel winkelvastgoed, de leegstand van winkelpanden stijgt al jaren. Door deze crisis zal dat nog versnellen. Els Breugelmans Retailexpert KU Leuven