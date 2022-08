Met eenvoudige, massief houten meubelen op het snijpunt van ambacht en etniciteit rondde het Antwerpse Ethnicraft de kaap van 100 miljoen euro omzet en gooit het hoge ogen in de VS. Ook Live Light, de spin-off die de duurzame meubelen verhuurt en een vliegende start kent, haalt de mosterd in de VS.