Bedrijf achter Greenpan doet Italiaanse overname

De Belgische pannenfabrikant The Cookware Company, een huisleverancier van onder meer tv-kok Jeroen Meus, neemt zijn Italiaanse sectorgenoot Lumenflon over. Dat gebeurt met de steun van de investeringsmaatschappij Waterland.

The Cookware Company is het bedrijf achter het bekende pannenmerk Greenpan. Dat zijn pannen met een antikleeflaag, maar van een gezondere soort dan het traditionele teflon. Bij oververhitting geven ze geen giftige stoffen vrij omdat ze gemaakt worden zonder PFAS, de forever chemicals die almaar meer onder vuur liggen.

Greenpan is een Belgisch succesverhaal, van het Gentse ondernemersduo Wim De Veirman en Jan Helskens die nog steeds aan boord zijn van het bedrijf, respectievelijk als CEO en als voorzitter. Ze hebben de firma in 2005 gesticht en vonden het alternatief voor de klassieke antikleefstoffen bij het Zuid-Koreaanse bedrijf Thermolon dat ze later kochten. De productie van hun potten en pannen startte in 2007.

400 miljoen dollar

Bijna 15 jaar later is The Cookware Company uitgegroeid tot een grote speler met een geraamd marktaandeel in zijn segment van 40 procent. Met meer dan 2.000 werknemers wereldwijd is de groep goed voor een omzet in ruim 100 landen van meer dan 400 miljoen dollar (350 miljoen euro).

Met de overname van Lumenflon komen daar nog eens 110 werknemers bij en een extra omzet van 40 miljoen euro. De Belgische groep koopt 100 procent van het winstgevende Lumenflon van de Italiaanse oprichtersfamilie Prandelli. Die zocht een oplossing omdat er niet meteen een opvolger klaarstond, terwijl The Cookware Company aan het uitkijken was naar een nieuwe PFAS-vrije productiesite in Europa.

Nieuwe vestiging

Lumenflon produceert al deels PFAS-vrij, maar zal tegen 2023 helemaal overschakelen op PFAS-vrije pannen. Die zullen dan worden gemaakt met de Thermolon-technologie van The Cookware Company. De groep trekt daarvoor op de site van Lumenflon in de Italiaanse provincie Brescia een nieuwe Thermolon-productievestiging op.

Daar is, naast de overname, een flinke extra investering mee gemoeid, maar The Cookware Company maakt niet bekend over hoeveel geld het gaat. Het bedrijf kan zo'n operatie aan. In juni kreeg het met de investeringsmaatschappij Waterland een kapitaalkrachtige investeerder aan boord. Lumenflon is de eerste overname sindsdien. Eerder waren er deals in Nederland en Duitsland.