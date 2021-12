Belgische families werpen zich op (elektrische) fietsen

Na de families Colruyt, Frère, Boël en D'ieteren werpt ook de AB InBev-familie de Spoelberch zich op de fietsenbusiness en de duurzame mobiliteit. Ze stapte zopas aan boord van Pedego, de grootste verdeler van elektrische fietsen in de Verenigde Staten.

Pedego verkoopt zijn e-bikes via een netwerk van 200 dealers in de Verenigde Staten en Canada. Dat zijn geen eigen winkels, maar lokale verkooppunten die de Pedego-fietsen onder licentie verkopen. Die fietsen worden in China gemaakt. Het bedrijf bestaat sinds 2008 en is naar eigen zeggen een van de langst bestaande makers van elektrische fietsen op de Amerikaanse markt en de grootste distributeur van elektrische fietsen in Noord-Amerika.

In augustus liet Pedego weten dat het over de afgelopen twaalf maanden een omzet van 121 miljoen dollar (107 miljoen euro) heeft gerealiseerd. De jongste tien jaar groeiden de inkomsten jaarlijks met gemiddeld 44 procent. Het bedrijf wordt geleid door oprichter Don DiCostanzo.

Met de steun van Verlinvest wil Pedego meer innoveren, zijn distributienetwerk uitbreiden en zijn voorraden vergroten om aan de stijgende vraag van de consument naar elektrische fietsen te voldoen. Hoeveel Verlinvest in het bedrijf pompt en welke participatie de Belgische investeerder in handen krijgt, is niet bekend.

Volgens de Light Electric Vehicle Association zullen tegen eind dit jaar meer dan 1 miljoen mensen een elektrische fiets hebben in de VS.

Elektrische fietsen zijn het snelst groeiende elektrische mobiliteitsproduct in de Verenigde Staten. 'We zien in de VS een enorme verschuiving in de houding van consumenten ten aanzien van elektrische fietsen, als reactie op de coronapandemie en omdat ze hun ecologische voetafdruk willen verkleinen', zegt Clément Pointillart, uitvoerend directeur bij Verlinvest, in de aankondiging van de deal.

Rush

De laatste tijd is er sprake van een ware rush van Belgische families op (elektrische) fietsen en steps.

D'Ieteren stortte zich in oktober op de fietsenmarkt met de oprichting van een nieuwe divisie: D'Ieteren Bikes. De groep van de gelijknamige familie kocht eerst de Brusselse fietsenwinkel Goodbikes en breidde vorige week uit met de overname van iBikes. Dat is met afstand de grootste verkoper van premium fietsmerken in het Antwerpse met negen winkels. iBikesverkoopt 30 verschillende merken, waaronder de luxefietsmerken Riese & Müller, Brompton, Koga, Cannondale en Urban Arrow.

De familie Colruyt ging de D'Ieterens voor. In 2019 kocht ze via haar vlaggenschip Colruyt de winkelketen Fiets!. Die is intussen herdoopt tot Bike Republic en telt 17 vestigingen in ons land. De familie legde recent ook de hand op Santos Bikes, een Nederlandse producent van reisfietsen die onder meer de fietsen levert van de Gentse politie.

Ook de Frères zien heil in de sector. GBL , de spilholding van de Waalse zakenfamilie, verwierf vorig jaar de controle over het Duitse Canyon Bicycles, in onze contreien bekend als de fietsen van wielerkampioen Mathieu van der Poel.

Steps

Last but not least pompte de familie Boël via haar beursgenoteerde holding Sofina in het voorjaar tientallen miljoenen in de Frans-Nederlandse aanbieder van elektrische deelsteps Dott. De investering kaderde in een kapitaalronde van 85 miljoen euro. Sofina nam zowat de helft van de operatie voor zijn rekening.