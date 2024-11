Failliete fietsenfabrikant Stella Bikes hoopt op doorstart

De Nederlandse producent van elektrische fietsen Stella Bikes is failliet verklaard. Toch bestaat de kans op een doorstart, want tien kandidaat-overnemers hebben zich bij de curator gemeld.

Stella Bikes had eerder deze week al uitstel van betaling aangevraagd en is nu failliet verklaard. Het Nederlandse bedrijf, dat ook actief is in ons land, kon door de oplopende verliezen niet langer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. En dus zag de rechtbank geen andere uitweg dan de e-fietsenmaker failliet te verklaren.

Als gevolg daarvan zijn alle winkels en servicecenters van Stella Bikes gesloten. De keten telt in totaal 48 filialen, waarvan 8 in België (Sint-Martens-Latem, Kuurne, Antwerpen, Rumst, Kampenhout, Brugge, Olen en Hasselt), en heeft 440 werknemers.

Advertentie

Giftige cocktail

Het in 2011 opgerichte Stella Bikes uit Nunspeet was de afgelopen tien jaar een van de snelst groeiende bedrijven in de Nederlandse fietsensector. Maar de oplopende verliezen waren er voor de eigenaar, de investeringsgroep DM Equity Partners, te veel aan. Eerder deze week klonk het bij de groep dat het 'niet verantwoord' meer was om nog meer geld in Stella Bikes te pompen.

De fietsenmaker kwam in de problemen door een cocktail van slecht nieuws. Er is niet alleen een dalende vraag naar elektrische fietsen, ook de oplopende kosten en toegenomen concurrentie hebben het bedrijf in slechte papieren gebracht. De spreekwoordelijke druppel was een naheffing van de fiscus van 5 miljoen euro, nadat het bedrijf fouten had gemaakt in zijn btw-aangiftes.

Veel interesse

Intussen zoekt de curator uit of een doorstart van Stella Bikes tot de mogelijkheden behoort. De voorbije dagen hebben zich al een tiental kandidaten gemeld om de fietsenfabrikant over te nemen. Volgens curator Frans van Oss is de ene kandidaat al serieuzer dan de andere, en kunnen er mogelijk nog ander belangstellenden opdagen.

Tot nader order blijven de winkels van Stella Bikes gesloten. Consumenten die een nieuwe fiets al hebben betaald, maar nog wachten op de levering, moeten volgens de curator geduld oefenen. Er zijn gesprekken tussen de eigenaar en de schuldeisers aan de gang over een oplossing. Over een week zou er meer duidelijkheid moeten zijn.

Lees meer Keukenkoning Mandemakers koopt zieltogend Stella Bikes