De jacht op een Playstation 5-console: 'We verkopen ze alleen nog in onze fysieke winkels'

Belgische winkels worstelen met een extreem tekort aan PlayStation 5-consoles en hebben geen idee wanneer ze nog eens een ‘drop’ krijgen. De reden? Een wereldwijd tekort aan chips. ‘Ik heb al veel gezien, maar zo gek heb ik het nog nooit geweten.’

‘Het heeft geen zin contact op te nemen. Onze winkels en onze klantenservice hebben geen informatie over toekomstige leveringen.’ Op bijna alle websites van elektroverkopers lees je hetzelfde bericht over de PlayStation 5. Coolblue wimpelt ongeduldige klanten wat humoristischer af: ‘Koekjes brengen heeft geen zin.’

De Japanse fabrikant Sony bracht de nieuwste versie van zijn populaire gameconsole in november 2020 op de Belgische markt, maar sinds die release kampen winkels met tekorten. Op Facebook circuleren berichten van meer dan 80.000 kandidaten voor één lading van amper 180 stuks. ‘Ik heb al veel gezien in mijn carrière, maar zo gek heb ik het nog nooit geweten’, zegt Kris Lenaerts, de CEO van de gamespecialist Game Mania.

De PlayStation 5 is een console waarnaar heel wat gamers reikhalzend hadden uitgekeken. Hij kwam er zeven jaar na de vorige en is de krachtigste en snelste tot nu toe, met een hogere resolutie. ‘We hadden al een jaar voor de lancering een wachtlijst aangelegd’, zegt Lenaerts.

Maar toen kwam de perfecte storm. Gedreven door pandemieverveling en de groeiende populariteit van gaming schoot de verkoop in de eerste maanden ver voorbij die van de PlayStation 4 na lancering. Na amper zeven maanden tijd waren al meer dan 10 miljoen stuks van verkocht.

De recordvraag botste frontaal op productieproblemen door chiptekorten en een verstoring van toelevering door coronaperikelen. Sony kon niet bijbenen en de wachtlijsten werden wereldwijd langer. Volgens uitgelekte informatie hebben de Japanners een maand geleden hun doel om in het boekjaar tot eind maart 2022 meer dan 16 miljoen PlayStations 5 te produceren verlaagd tot zo’n 15 miljoen stuks. Al houden ze bij Sony - in het jongste boekjaar goed voor omgerekend 70 miljard euro omzet en 9 miljard nettowinst - officieel de lippen stijf op elkaar als het over hun paradepaardje gaat.

Lotingen en wachtlijsten

Belgische retailers weten niet wanneer ze nog eens een ‘drop’ krijgen, laat staan hoe groot de levering is. Pas enkele dagen op voorhand krijgen ze een bericht. En zodra er een levering komt, is die binnen enkele uren of zelfs minuten de deur uit.

De webwinkel Coolblue werkt met een systeem van loting. Ook MediaMarkt doet geen beloftes. ‘Dat leidt alleen tot teleurstellingen, omdat niemand kan zeggen wat er komt. We willen het eerlijk spelen’, zegt woordvoerster Janick De Saedeleer. Game Mania is met de wachtlijsten gestopt. ‘Het heeft ons meer dan negen maanden gekost om die van voor de lancering weg te werken. Nu werken we volgens first come, first serve’, zegt Lenaerts.

Op een roodgloeiende markt leidt dat tot de gekste toestanden. Zogenaamde scalpers azen op elke nieuwe lading die retailers online zetten. Met daarvoor gebouwde computerprogramma’s screenen ze elke verandering op de websites en plaatsen ze automatisch orders. De toestellen verkopen ze meteen door voor meer geld. Soms vragen ze tot het dubbele van de prijs - 1.000 euro en meer dus. Dat leidt tot een miljoenenhandel.

Met zijn lotingen wil Coolblue die praktijk tegengaan. Meteen online bestellen is onmogelijk. Je kan je alleen aanmelden en krijgt daarna een bericht als je bij de gelukkigen bent. Game Mania biedt de PlayStation 5 zelfs niet eens aan online. ‘We verkopen ze alleen nog in onze fysieke winkels: één per klant’, zegt Lenaerts.

Ook dat vraagt omzichtigheid. Als een nieuwe lading binnenkomt, worden geregeld afzonderlijke leveringen aan winkels opgezet. ‘Bij zulke waardevolle leveringen kan ‘toevallig’ eens iets uit vrachtwagen verdwijnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Vervolgens zetten we op de website een bericht dat er nieuwe consoles zijn. Maar soms is die update nog niet gebeurd of we zijn alweer uitverkocht. Het gaat ontzettend snel: als iemand ziet dat er dozen in de stockruimte van een winkel worden geleverd, verschijnen daar onmiddellijk foto’s van op fora, in whatsappgroepen of op Telegram. Het is compleet absurd wat we zien. Als het kleine lading is, plaatsen we zelfs geen melding meer op onze site.’

Portie geluk

Bij Coolblue, MediaMarkt en Bol.com is te horen dat ze ‘niet veel kunnen vertellen’. Bij Sony blijft het stil. En ook Lenaerts wil geen cijfers noemen. ‘Het is erg moeilijk te beheren. Wekelijks breken we ons het hoofd over hoe we hier beter mee om kunnen gaan. De PlayStation 5 is altijd een topic op de directiemeetings. Het is dan ook de meest gevraagde console ooit. Dat is uiteraard fijn. Nog fijner wordt het als de verkoopcijfers zouden volgen. ’

Over één ding is iedereen het eens: wie een PlayStation 5 wil, moet nog maanden geduld oefenen of een portie geluk hebben. De Saedeleer verwacht dat het nog wel een jaar kan duren. ‘En het punt is natuurlijk: wie een PlayStation 5 wil, kan je niet naar een alternatief leiden. Bij wasmachines zijn er ook modellen die we door onderdeeltekorten moeilijk geleverd krijgen, maar dan kan je een klant nog iets gelijkaardigs aanbieden.’