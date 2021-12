Dyson krijgt geen compensatie voor fout met energielabel

Dyson had ruim 176 miljoen euro gevraagd omdat het merk benadeeld werd bij de toekenning van de energielabels op zijn stofzuigers. Alle stofzuigers krijgen in Europa sinds 1 januari 2014 zo'n energielabel. Dat geeft aan hoe energiezuinig het apparaat is en wat de prestaties van het toestel zijn. Maar de wet die bepaalt hoe die labels worden opgesteld, werd in 2018 door het Gerecht van de Europese Unie vernietigd.