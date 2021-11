Dyson laat klant producten testen in VR

De ‘ Dyson Demo VR ’ maakt gebruik van dezelfde visualisatie- en simulatietechnologie die zijn ingenieurs gebruiken om prototypes te maken en te testen. Voor oprichter James Dyson is virtuele realiteit een manier om mensen meer inzicht te geven in Dyson-producten.

Volgens e-commercedirecteur Sean Newmarch zal de VR-showroom later uitgebouwd worden tot een volledig geïntegreerde e-commerceoplossing, met ook de mogelijkheid om met een echte verkoper te praten. In een eerste fase gaat Dyson zijn haardrogers en andere haarverzorgingsproducten in VR beschikbaar maken. Later volgen de stofzuigers en andere vloerreinigingsproducten.