Modebedrijf FNG gaat verder zonder CEO

Paul Lembrechts diende op 20 oktober na de algemene vergadering onverwacht zijn ontslag in als CEO en voorzitter van het noodlijdende modebedrijf FNG. Al snel werd Alain Hellebaut, die sinds juni 2021 lid van de raad van bestuur was, benoemd tot nieuwe voorzitter. Maar de positie van CEO bleef vacant.

Uiteindelijk is gekozen voor de laatste piste. Hellebaut wordt uitvoerend voorzitter. ‘We zagen verscheidene redenen die de doorslag gaven om voor het model van uitvoerend voorzitter te kiezen’, zegt Nadine Vanovenberghe, de voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité. ‘Niet het minst de ervaring dat dit model met Paul (Lembrechts) bijzonder goed werkte. We combineren strategisch overzicht met operationele wendbaarheid. We hebben ook geen overgangsperiode nodig. Dat is voor FNG vandaag absoluut een voordeel.’