Heinrich Deichmann, de spartaanse ondernemer die Torfs en Bristol wil onttronen

Met de overname van Brantano heeft Heinrich Deichmann, de grootste schoenenverkoper van Europa, definitief voet aan wal gezet in België. De discrete Duitser wil hier marktleider worden. ‘Dividenden, de beurs en leningen? Ons bedrijf groeit zonder inmenging en op eigen kracht.’

Heinrich Deichmann (58) leeft graag in de luwte en geeft zelden interviews. Maar de ondernemer maakt een uitzondering, nu hij via zijn Nederlandse keten vanHaren 38 Brantano-winkels heeft overgenomen. Zijn bedrijf telt nu 54 Belgische winkels. Opvallend vlot spreekt hij ons toe in een videocall vanuit zijn bureau in Duitsland.

Deichmann steekt zijn Belgische ambities niet weg. ‘In elk land waarin we actief worden, is het ons streven marktleider te worden. Ook in België, te beginnen bij Vlaanderen’, zegt de ondernemer.

De gevestigde waarden Schoenen Torfs en Bristol zijn gewaarschuwd. Deichmann is al drie generaties gepokt en gemazeld in de schoenenbusiness. Huidig CEO Heinrich Deichmann, de kleinzoon van de gelijknamige oprichter, werkt al 32 jaar in het familiebedrijf. Hij spreekt vol passie over schoenen en de bijbehorende winkels. ‘Het bedrijf was altijd aanwezig in mijn jeugd. Tijdens vakanties in Italië bezocht ik samen met mijn vader schoenenbeurzen.’ Toen hij volwassen werd, begon hij in heel Europa schoenenwinkels te openen. De omzet verdrievoudigde sinds hij 22 jaar geleden CEO werd.

Destijds stond het bedrijf bekend als de ‘Aldi van de schoenen’: goedkoop, maar met duffe winkels. ‘Ik heb de positionering veranderd door fashion toe te voegen aan de lage prijzen. Bekende merken kregen een prominentere rol. Wij zijn wereldwijd een van de grootste klanten van Nike, Adidas en Puma, en zo groot dat ze bepaalde modellen alleen voor ons maken. We zijn ook de eigenaar van de Europese licentie voor het sportmerk Fila, dat opnieuw populair is. Zijn producten verkopen we via onze groothandel ook aan andere winkels. We hebben gelijkaardige licenties voor Bench en Esprit, die het heel goed doen in België.’

Deichmann gaat er prat op dat geen enkele concurrent lagere prijzen aanbiedt voor merkschoenen. ‘We kunnen schoenen goedkoop aanbieden omdat we een groot bedrijf zijn. Maar ook door de manier waarop we de merken behandelen. We respecteren hun imago door hun schoenen te verkopen in mooie en modieuze winkels. Anders dan bij andere goedkope ketens haalt de look van onze verkooppunten het imago van het merk niet omlaag. Onze sportafdeling ziet er even trendy uit als een populaire sneakerwinkel. Ook onze marketing valt in de smaak bij de merken. We maakten al spots met sterren als Cindy Crawford, Halle Berry, The Pussy Cat Dolls, Sugababes en Ellie Goulding.’

Cheap

De winkels zien er in alle landen zowat hetzelfde uit en heten bijna overal Deichmann. Dat de Belgische winkels, net zoals de Nederlandse, vanHaren heten, heeft historische redenen. Deichmann kocht de Nederlandse keten in 1985 en behield de naam, omdat die in Nederland bekend is. ‘We willen een wereldwijd merk zijn. Dan moet je overal dezelfde strategie hebben, met enkele regionale accenten.’

Deichmann is het niet eens met de aloude retailwijsheid dat een winkel die een imago van lage prijzen wil er cheap moet uitzien. ‘Lage prijzen leveren meer op in een aantrekkelijke omgeving. Er is nood aan licht en kleur. De prijs is heus niet het enige element waar klanten naar kijken. Dat hebben ook kledingketens als Zara en H&M goed begrepen.’

We hebben geen jachten en privéjets. We hebben geen dividenden nodig. Heinrich Deichmann CEO Deichmann

Deichmann wil België inpalmen met hetzelfde recept waarmee hij Europa veroverde. Dat wordt geen evidente klus. Schoenen Torfs en Bristol zijn de marktleiders. De Belgische familiebedrijven kennen de lokale markt goed. Terwijl Torfs de nadruk legt op merken, focust Bristol op goedkope schoenen van zijn eigen merken. Dreigt Deichmann tussen hamer en aambeeld te vallen? ‘Nee’, zegt de topman gedecideerd. ‘We voegen iets toe. De nadruk op merken én lage prijzen is nieuw voor de Belgische markt.’

VanHaren zal nieuwe winkels openen in België, maar hoeveel wil Deichmann niet kwijt. ‘Daarnaast willen we meer verkopen in de winkels die we al hebben. We zullen ons assortiment uitbreiden en meer marketingcampagnes doen. Nieuwe overnames staan niet in de planning.’

Deichmann Omzet (2020): 6,5 miljard euro.

Winkels: 4.200 in 30 landen.

Werknemers: 43.000.

54 vanHaren-winkels in België en 15 van de sneakerketen Snipes.

Toch rijst de vraag of het Deichmann menens is met zijn Belgische ambities. Jarenlang keek het bedrijf niet om naar België. Ons land was een van de weinige witte vlekken op de kaart van het Duitse bedrijf. In 2008 opende Deichmann enkele Belgische winkels, maar die gingen meteen dicht toen ze geen succes bleken. ‘We waren jarenlang druk bezig met in het ene na het andere land winkels te openen. De nadruk lag eerst op Oost-Europa omdat snelheid er noodzakelijk was. Na de val van de Muur bestond het risico dat concurrenten de regio zouden veroveren. De westerse markt was volwassen. Daardoor waren we vrij laat in Frankrijk. Het voordeel is dat we goed voorbereid zijn om van onze Belgische winkels een succes te maken.’

Om de ambities in België te financieren, rekent Deichmann uitsluitend op eigen middelen. Alles wat de schoenenverkoper onderneemt, financiert hij met de winst van de winkels en de webwinkel van het bedrijf. ‘Nooit hebben we een beursgang overwogen. Nooit hebben we geld geleend van de banken. Dat was niet nodig om onze expansie te betalen’, zegt Deichmann. ‘We houden het geld dat in het bedrijf verdiend is, in het bedrijf. We keren geen dividenden uit. Ik heb een kleine familie en die heeft geen extreem luxueuze levensstijl. We hebben geen jachten en privéjets. We hebben geen dividenden nodig.’