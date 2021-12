Kempenaars lanceren bier aan prijs van champagne

Ondernemer Jan Paesen bouwde een onlinecommunity van duizenden bierfans en lanceert op basis van de verzamelde data een aperitiefbier met druiven als alternatief voor champagne. ‘België is een fantastische speeltuin voor bier, maar ook een zeer moeilijke markt voor nieuwkomers.'

‘Jongens, het is maar bier, hè.’ Die reactie kregen Jan Paesen en Marc Kelgtermans al meermaals te horen als ze hun nieuwe bier Viva Extra Brut voorstelden. De prijs in de winkel - nu nog vooral delicatesse- en wijnzaken - loopt op tot 24 euro per fles van 75 centiliter. Niet verwonderlijk dat sommigen de wenkbrauwen fronsen.

‘Maar het is ook geen gewoon bier. Het brouwproces is complexer en duurder’, zegt Paesen. ‘Het is een ‘hybride’ bier, waarbij mout wordt aangevuld met chardonnaydruiven. Een aperitiefbier dat we in de markt zetten als alternatief voor champagne.’

Digitale biersommelier

Het atypische bier is een uitloper van de eerste start-up van Paesen. Hij richtte vier jaar geleden Beerhive op, het eindwerk van zijn opleiding als biersommelier. Hij ontwikkelde een app waar al 6.000 bierliefhebbers op actief zijn. Die beoordelen de bieren die ze drinken op 120 smaak- en aromaparameters.

Schermvullende weergave ©Viva Brews

Met die data maakt Beerhive een smaakprofiel van alle bieren en geeft op basis daarvan persoonlijk advies. ‘Jij houdt van Duvel, dan moet je volgens ons algoritme ook Lucifer lekker vinden’, luidt het. ‘Ons algoritme is een digitale biersommelier en wordt gebruikt in een 50-tal Prik&Tik-zaken. We gaan ook samenwerken met een Franse webwinkel.’

Die business begint stilaan te draaien, maar rendabel is hij nog niet. ‘We blijven nadenken hoe we eraan kunnen verdienen. We hebben inzicht in de markt op basis van onze data. Waarom dan niet zelf een bier op de markt brengen? Zo ben ik bij Viva uitgekomen’, zegt Paesen.

Data en ambacht

Hij bundelde de krachten met Kelgtermans, een man met 20 jaar ervaring in de brouwindustrie bij onder meer AB InBev en Duvel Moortgat. ‘We wonen in hetzelfde dorp. Onze kinderen zitten samen op school. We raakten aan de praat en zijn samen in dit avontuur gesprongen. Met ons tweeën kwamen data en ambacht samen.’

We hebben gekeken naar welke smaakcombinaties nog niet gebrouwen worden. Dat kan ofwel betekenen dat het niet te drinken is, dat het brouwtechnisch onmogelijk is of dat je een gat in de markt hebt ontdekt. Jan Paesen Oprichter Viva

Uit de data van Beerhive bleek dat er ‘zwermen’ van bieren zijn met gelijkaardige smaakprofielen en dat er in het smaakspectrum ook onbezet terrein was. ‘Daar wilden we naartoe. We hebben het model op zijn kop gezet en gekeken naar welke smaakcombinaties nog niet gebrouwen worden. Dat kan ofwel betekenen dat het niet te drinken is, dat het brouwtechnisch onmogelijk is of dat je een gat in de markt hebt ontdekt.’

Het resultaat is een bier met een alcoholpercentage van 11,5 procent, zeer bruisend, uitgesproken droog, met toetsen van passievrucht, en een zurigheid tussen die van geuze en champagne. Een soort champagnebier dus? ‘Dat zeggen we niet. Dat zou niet eerlijk zijn, maar ik vermoed dat het in de volksmond snel gezegd zal worden. We hebben zitten goochelen met termen als 'hybride' en 'fusion', maar mensen snapten het niet meteen.'

50.000 Flessen Over drie jaar hoopt Viva 50.000 flessen bier per jaar te verkopen.

De verkoop loopt via delicatessenzaken en wijnhandels. Ook in de horeca - waaronder een Leuvens sterrenrestaurant - wordt Viva geserveerd. 'Er gingen al 5.000 flessen de deur uit, deels als proevertjes, deels als commerciële verkoop. Er begint vaart in te komen. We willen hier op termijn van leven. Nu kan dat nog niet, maar over drie jaar hopen we 50.000 flessen per jaar te verkopen. Dan wordt het leefbaar.’

Een groot risico? Het is een nieuwe smaakcombinatie die nog nooit gebrouwen is, dus je weet vooraf niet of die zal aanslaan. Wij vonden het meteen lekker, maar vindt de wereld dat ook?’ Jan Paesen Oprichter Viva

De verkoop wordt een uitdaging, beseft Paesen. ‘In België zijn we rotverwend. België is een fantastische speeltuin voor bier, maar door het enorme aanbod ook een zeer moeilijke markt voor nieuwkomers. Ga naar de lokale bierhandel en je vind er honderden bieren tegen prijzen die in de buurt komen van frisdrank’, luidt zijn analyse. ‘Daarom kijken we over de grens. Flanders Investment & Trade heeft de markt voor ons wat verkend en we zien potentieel in landen als Singapore, Japan, Israël, de VS en het VK.’

Om de export aan te zwengelen zoekt het bedrijf geld. ‘Ook als je er een distributeur hebt, verkoopt je product niet vanzelf. De lokale markt eist dat je er marketingbudget uittrekt. Als we in al die landen aanwezig willen zijn, hebben we geld nodig.’

Het hele project heeft al meer dan 100.000 euro gekost. ‘Een groot risico? Het is een nieuwe smaakcombinatie die nog nooit gebrouwen is, dus je weet vooraf niet of die zal aanslaan. Wij vonden het meteen lekker, maar vindt de wereld dat ook?’