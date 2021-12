Ontex ontgoochelt met winstalarm en krimpscenario

©doc

3 vragen aan Esther Berrozpe, CEO Ontex

Het aandeel zakt naar een nieuw dieptepunt. Beleggers zijn niet onder de indruk van een nieuwe strategie.

Er is enerzijds de nieuwe strategische richting die we inslaan, en anderzijds de lagere winstverwachtingen voor dit jaar. Ik denk dat de markt op het tweede reageert. Ik ben daar ook niet blij mee, maar de realiteit is dat de omstandigheden enorm snel veranderd zijn. De grondstofprijzen staan op records. Onze kosten voor transport zijn verdrievoudigd. We kampen met tekorten aan verpakkingsmaterialen. We zitten in een perfecte storm.

Is de strategiewijziging niet too little too late?

Toen ik in januari begon, was ons bedrijf te complex. Dat moest veranderen. De complexiteit die in het verleden was gecreëerd remde ons af. En de overnames uit het verleden hebben niet de verwachte waarde opgeleverd. We hebben de tijd genomen en nu is er een duidelijke strategie. Maar het is niet dat we intussen geen maatregelen hebben genomen. Ik heb een heel nieuw team geïnstalleerd. We hebben onze financiële structuur versterkt en hebben dit jaar al voor 60 miljoen euro besparingen doorgevoerd, en nog eens volgend jaar.

Gaan die besparingen voldoende zijn om de stijgende kosten te compenseren?