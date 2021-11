Sputterende toelevering stuurt Black Friday en Sinterklaas in de war

Wie deze week op een Black Friday-koopje aast, is het best niet kieskeurig. Ook de Sint moet vaak improviseren om aan alle wensen te voldoen. Elektronicazaken en speelgoedwinkels zien met lede ogen aan hoe leveringen uitblijven of vertraging oplopen.

'Over een grote bestelling van Hasbro (de producent van Transformers, Play-Doh en My Little Pony, red.) hebben we nog altijd geen nieuws gekregen. Dat speelgoed moeten we voor 6 december dus niet meer in de rekken verwachten.' Simon Verbaeys, de marketing- en e-commercemanager van de West-Vlaamse winkelketen Supra Bazar, windt er geen doekjes om. De haperende aanvoerketen speelt winkeliers parten, zeker nu Black Friday en Sinterklaas voor de deur staan.

De essentie Met Black Friday en Sinterklaas zijn het drukke tijden voor elektronica- en speelgoedwinkels.

De haperende toelevering en het chiptekort plaatsen de winkeliers voor uitdagingen, want lang niet alle artikelen liggen (op tijd) in de rekken.

De winkels anticipeerden met een ruime inkoop en zijn voorzichtig met acties en promoties.

Al maanden volgen de waarschuwingen elkaar op. Een perfecte storm van het coronavirus, de hogere brandstofprijzen, een explosie van de containerprijzen en de aanhoudende opstoppingen en vertragingen in de wereldhavens houdt de transportsector in de ban.

Komt daarbij nog het chiptekort. Eender welke fabrikant van producten waar een beetje elektronica in terug te vinden is, stelt gefrustreerd vast dat het zijn bestellingen niet altijd op tijd kan afleveren. Het bezorgt verkopers van speelgoed - dat niet zelden technologie bevat - en consumentenelektronica, zoals smart-tv's, smartphones en spelconsoles, hoofdbrekens.

Dat is zeker het geval nu Black Friday, de kortingendag die uit de Verenigde Staten komt overgewaaid, zich eind deze week aandient. De Nederlandse webwinkel Bol.com en de elektronicaketen MediaMarkt hebben er vertrouwen in. 'We zijn er klaar voor, want de aankoop van alle producten is ruim op voorhand begonnen', zegt MediaMarkt-woordvoerster Janick De Saedeleer. 'De klanten mogen met een gerust hart langskomen om hun aankopen te doen.'

Vooral kleinere, nationale spelers hebben het moeilijker. Met hun minder diepe zakken is het niet altijd evident om de grillen van de aanvoerketen te trotseren en massaal goederen in te slaan. 'Terwijl vroeger op bijna alles korting gegeven werd, gaat het nu om een heel beperkt aantal producten. Maar wel aan een zeer scherpe prijs, dankzij de goed onderhandelde deals van onze aankoopgroepering', zegt Piet Detailleur, de zaakvoerder van Alfa Solutions, dat twee IT-winkels in het West-Vlaamse Waregem en Tielt telt.

Piet Detailleur Zaakvoerder Alfa Solutions

Bij Selexion valt hetzelfde te horen. De aankoopgroep, die naast de winkels van Detailleur zo'n 600 zelfstandige winkeliers vertegenwoordigt, verdeelde zo'n 2,2 miljoen Black Friday-folders in de brievenbussen. 'De chiptekorten zijn eerder een blijvend dan een acuut probleem', zegt Kenneth Claus, verkoopverantwoordelijke elektro bij Selexion. 'Wel is het nu al duidelijk dat we één afgeprijsde keukenrobot niet kunnen leveren door de schaarste. Omdat de leveringen vrij dicht tegen de deadline plaatsvinden, bestaat de kans dat de realiteit ons nog inhaalt. Maar voor elk promo-artikel die we niet kunnen leveren, voorzien we in een alternatief.'

Spelconsoles

Voor promotiegekte moet u komende vrijdag niet bij Lab9, een erkende verkoper van Apple-producten met tien vestigingen over het land, zijn. 'Dat is een bewuste keuze. We zijn nooit het bedrijf geweest dat op Black Friday met promoties gooit', zegt woordvoerster Lien De Vos, die toegeeft dat de chiptekorten gevolgen hebben voor Lab9. 'Als je onze winkel binnenstapt om de iPhone 13 te kopen, dan ga je op een lange wachtlijst belanden. Daarom zoeken we klant per klant oplossingen.'

De leverproblemen plaatsen ook de Sint voor uitdagingen. De kans is niet groot dat de goedheilig man op 6 december veel spelconsoles in de schoentjes kan achterlaten. 'Een PlayStation 5 of een Nintendo? Vergeet het, ze zijn er niet. Heel af en toe krijgen we een palletje geleverd', zegt Verbaeys. 'De markt van de consoles is heel specifiek. Met de levering van de PlayStation 5 hebben we al het hele jaar problemen', zegt ook Dieter Struye, algemeen directeur van Dreamland.

De speelgoedwinkelketen, die onderdeel is van Colruyt Group , ging daarom erg defensief te werk bij het uitkiezen van acties en promoties. 'Als de levering onzeker is, dan nemen we dat product niet op in de folder. Toch wil ik wel wijzen op het brede aanbod in onze winkels. Die ene specifieke pop zal misschien niet in de rekken liggen, maar er zijn wel altijd alternatieven voorhanden.'

Simon Verbaeys Marketing- en e-commercemanager Supra Bazar