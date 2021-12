Tony's Chocolonely bergt Willy Wonka-droom op

De Nederlandse fabrikant van ethische chocolade bouwt dan toch geen 'real life'-versie van Willy Wonka's chocoladefabriek uit Roald Dahls klassieker. Het geld dat daarmee uitgespaard wordt, gaat deels naar Tony's nieuwe dochter in België.

Tony's Chocolonely, dat zich in de markt zet als producent van 'ethische' chocolade waarbij geen kinder- of slavenarbeid te pas komt, pakte drie jaar geleden al uit met plannen voor een spectaculaire nieuwe chocoladefabriek in Zaandam, vlak bij Amsterdam.

De nieuwe fabriek moest volgens mediaberichten jaarlijks 60 tot 70 miljoen chocoladerepen produceren en zou ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. De 500.000 bezoekers per jaar waar 'Tony's Chocolonely Chocolate Circus' op hoopte, gingen met de achtbaan een ritje kunnen maken door de fabriek. Wat meteen doet denken aan de legendarische chocoladefabriek van Willy Wonka in Roald Dahls 'Sjakie en de chocoladefabriek'.

Maar intussen is Tony Chocolonely van de kinderliteratuur overgeschakeld naar nieuwe zakelijkheid. Het bedrijf had de plannen voor een nieuw chocoladecircus al een tijdje bevroren. Maar donderdag bevestigt Tony Chocolonely dat het project definitief wordt afgevoerd.

Het geld dat daarmee wordt uitgespaard - topman Henk Jan Beltman schatte de totale kosten voor het chocoladecircus op zo'n 100 miljoen euro - wordt onder meer geïnvesteerd in merkbekendheid, de uitbreiding van de teams en in campagnes om mensen bewust te maken van de sociale problemen in de cacao-industrie.

Tony's Chocolonely had al concrete plannen voor zijn nieuwe chocoladefabriek in Zaandam.

Maar ook de Belgische activiteiten van Tony's Chocolonely zullen een stevige boost krijgen. Op Nieuwjaar start het bedrijf zijn eigen sales-, distributie- en marketingactiviteiten in ons land.

Familie de Spoelberch

Tony's band met België is de voorbije jaren sowieso al nauwer geworden. Verlinvest, het investeringsvehikel achter de AB InBev-familie de Spoelberch, stapte begin vorig jaar in Tony's Chocolonely. In april van dit jaar nam de Nederlandse chocoladeproducent dan weer zijn Borsbeekse leverancier Althaea-De Laet over.

De overname van Althaea-De Laet en de beslissing om toch niet Willy Wonka achterna te gaan drukten de winst van het bedrijf met 4,5 procent.

Die groep werkte al langer samen met Tony's als leverancier van chocoladerepen en -tabletten. Allicht ligt de Belgische deal mee aan de beslissing om de plannen voor de nieuwe chocoladefabriek op te bergen. Door Althaea-De Laet over te nemen hoeft het minder op derden te rekenen voor de productie van chocolade.