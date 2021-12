Unilever-vrouw komt aan het roer van Chanel

Nair volgt de Amerikaanse Maureen Chiquet op. Die stond negen jaar aan het hoofd van Chanel, maar verliet het bedrijf in 2016. Sindsdien had Chanel geen CEO meer. In tegenstelling tot Nair, die eind januari begint bij Chanel, had Chiquet wel een modeachtergrond.

De 73-jarige Alain Wertheimer, die samen met zijn broer Gerard eigenaar is van Chanel, viel de afgelopen vijf jaar in als CEO en wordt nu wereldwijd uitvoerend voorzitter van de groep.

Chanel startte in 1910 als een hoedenwinkel in de Rue Cambon in Parijs en was het geesteskind van Gabrielle 'Coco' Chanel. Het bedrijf maakte in juli bekend dat de omzet dit jaar meer dan 10 procent hoger zal liggen dan in 2019. Toen werd 12,3 miljard dollar winst geboekt.