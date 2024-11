Voedingsreus Nestlé zet watermerken Vittel en Perrier in de etalage

De Zwitserse voedingsreus Nestlé wil zijn waterdivisie, waartoe merken als Perrier en Vittel behoren, onderbrengen in een aparte entiteit. Analisten verwachten dat dat de voorbode van een verkoop is.

Perrier, Vittel, San Pellegrino en Contrex zijn maar enkele van de vele watermerken die Nestlé in zijn portfolio heeft. Ondanks hun bekendheid wil de Zwitserse voedingsgigant zijn waters onderbrengen in een aparte entiteit. De reden moet niet ver gezocht worden. Ze leveren slechts 4 procent van de groepsomzet en presteren ondermaats. Bovendien kampt de waterpoot van Nestlé de jongste tijd met problemen zoals leveringsbeperkingen en verontreinigingskwesties.

Welke plannen Nestlé verder heeft met de watermerken, is nog niet duidelijk. Topman Laurent Freixe, die in september het roer overnam van Mark Schneider en al 38 jaar bij de Zwitserse voedingsgigant aan de slag is, wil de tijd nemen om de opties te bekijken. Maar een (gedeeltelijke) verkoop of een partnerschap behoren tot de mogelijkheden, aldus analisten.

Geen uitverkoop

De herstructurering van de watermerken past in een bredere strategie van Nestlé om zich te richten op zijn kernactiviteiten, zoals voedingsmiddelen, koffie en dierenvoeding met merken. Daarbij zijn KitKat, Nescafé, La Laitière en Maggi kernmerken. Nestlé kampt net als sectorgenoten zoals Unilever met tegenvallende verkoopcijfers.

Het is de bedoeling om onderpresterende activiteiten te herstellen in plaats van te verkopen. Laurent Freixe CEO Nestlé

Maar in tegenstelling tot Unilever, dat kiest voor de afsplitsing van verschillende onderdelen (ijs, boter en margarine, thee), wil Freixe bij Nestlé het portfolio van 2.000 merken zoveel mogelijk behouden. ‘Het is de bedoeling om onderpresterende activiteiten te herstellen in plaats van te verkopen’, zegt hij.

Vandaar dat hij de strategie van Nestlé omgooit. Het is de bedoeling volgend jaar 9 procent van de omzet te gebruiken om met reclame en marketing de merken verder te ondersteunen. Dat is het hoogste percentage sinds 2019. Vorig jaar vloeide 7,7 procent naar reclame en marketing.

Onder de voorganger van Freixe werd het marketing- en reclamebudget net teruggeschroefd. Die beslissing weegt nog steeds op de omzet van Nestlé, omdat consumenten zijn overgestapt naar goedkopere, beter geadverteerde of innovatievere merken, wat ten koste ging van Nestlés marktaandeel.

2,7 miljard Besparing Nestlé hoopt 2,7 miljard euro extra te besparen om meer geld te kunnen uitgeven aan reclame en marketing.

Prognose ontgoochelt

Met meer geld voor reclame en marketing hoopt de Nestlé-CEO de groei te herstellen. Om aan de nodige centen te raken wil hij fors snoeien in de kosten. Nestlé zal die met minstens 2,5 miljard Zwitserse frank (2,68 miljard euro) verlagen tegen 2027. Dat komt boven op de huidige besparingsoefening van ongeveer 1,2 miljard Zwitserse frank (1,29 miljard euro). ‘Dit is zeker een eerste stap in de juiste richting om de omzetgroei te herstellen’, zegt analist Jean-Philippe Bertschy van de Zwitserse vermogensbeheerder Vontobel. ‘De extra kostenbesparingen zijn significant.’

Als alles volgens plan verloopt, rekent Nestlé op een organische omzetgroei van meer dan 4 procent op middellange termijn in een normale marktomgeving, luidt het. Dat is meer dan de 2 procent waarop voor dit boekjaar wordt gerekend. Voor de operationele winstmarge wordt gemikt op 17 procent, wat dan weer onder de eerdere prognose van 17,5 tot 18,5 procent ligt.