Ambitieuze supermiljardairs in ratrace naar ruimte

Zeven dagen nadat Richard Branson in zijn SpaceShipTwo naar de grens met de ruimte is gevlogen, gaat vandaag de New Shepard van Jeff Bezos de lucht in. Samen met SpaceX van Elon Musk bikkelen ze om de hegemonie in de commerciële ruimtevaart.

Vandaag wordt de New Shepard gelanceerd, genoemd naar de eerste Amerikaanse astronaut in de ruimte, Alan Shepard.

Jeff Bezos

Bezos, met een fortuin van 177 miljard dollar de rijkste mens ter wereld, neemt in de capsule plaats naast zijn broer Marc, de 18-jarige Nederlander Olivier Daemen en de 82-jarige Amerikaanse Wally Funk. Daemen neemt de plaats in van de anonieme bieder die 28 miljoen dollar veil had voor een zitje, maar door agendaproblemen niet mee kon.

De ex-pilote Funk was begin jaren 60 lid van Mercury 13, een lobbyclub van 13 vrouwen die protesteerden tegen de men-onlypolitiek van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en met succes dezelfde fysieke testen voor het Mercury-programma aflegden als ‘echte’ astronauten.

Richard Branson

De Britse miljardair Richard Branson vloog met zijn ruimtevliegtuig SpaceShipTwo tot 80 kilometer boven het aardoppervlak. Dat leidde op Twitter tot een bitse discussie met Bezos over waar precies de ruimte begint. Volgens de NASA is dat effectief op 80 kilometer hoogte, volgende de internationale ruimtevaartfederatie (FAI) pas op 100 kilometer.

Lees Meer Richard Branson maakt eerste rondje als commerciële ruimtetoerist

New Shepard van Bezos vliegt naar 101 kilometer hoogte. Branson reageerde dat het hem niet te doen is om de verkenning van het heelal of om cargo te vervoeren, maar om de ontwikkeling van het ruimtetoerisme.

Schermvullende weergave

Elon Musk

Elon Musk, ook de oprichter van Tesla, is de flamboyantste en meest ambitieuze van de drie new-spaceondernemers. Met zijn bedrijf SpaceX haalde hij al opdrachten binnen voor de NASA. Zijn ultieme missie: de kolonisatie van Mars.

Lees Meer Elon Musk geeft Amerikaanse ruimtevaart glans terug