Antwerps bedrijf seint data vlotter van ISS naar Europa

Een ruimtewandeling in 2015 van een in het ISS verblijvende astronaut.

Twee astronauten installeren woensdag een modem van Antwerpse makelij aan de buitenkant van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het doel? Een snellere verbinding tussen het ISS en Europa.

Zes en een half uur. Zo lang zou de ruimtewandeling van de astronauten Michael Hopkins en Victor Glover woensdag buiten het Internationaal Ruimtestation (ISS) moeten duren. Hopkins en Glover zijn Amerikanen, maar ze voeren tijdens hun uitje in de ruimte ook een belangrijke taak in opdracht van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) uit. Er komt een snellere en meer permanente verbinding tussen het ISS en het Europa.

Een cruciale schakel in die oefening is het Antwerpse bedrijf Antwerp Space, dat een vestiging van ongeveer 60 werknemers heeft in Hoboken, maar een onderdeel is van de Duitse technologiemoloch OHB. Antwerp Space ontwikkelde de ARGO-modem, die het hart is van de operatie en die vorig jaar in februari met een Antares-raket van Northrop Grumman vanuit de Amerikaanse staat Virginia naar het ISS is gebracht. 'De modem is natuurlijk maar een deel van een breder geheel, maar wel essentieel om de data te kunnen transferen', zegt projectleider Bart Desoete.

Experimenten

Met de modem moet de communicatie tussen het ISS en Europa veel sneller en op een meer permanente basis verlopen. 'Het ISS bevindt zich op 400 kilometer eigenlijk in een relatief lage baan rond de aarde. Het doorsturen van data is daardoor alleen mogelijk als het ISS effectief over een basisstation op de grond passeert', legt Desoete uit. Dat biedt maar een beperkte tijdspanne, van amper tien minuten. De modem volgt een nieuwe strategie. Hij seint de radiosignalen eerst naar satellieten die zich op een veel grotere hoogte bevinden, op 36.000 kilometer.

Met die strategie kunnen vanuit het ISS, maar ook vanuit de basisstations in Europa, vrij continu data heen en weer gestuurd worden, vertelt Desoete. Daarmee wordt de weg geopend naar een veel groter scala aan toepassingen. 'In de Europese Columbus-module van het ISS lopen experimenten. De data die daaruit voortvloeien, kunnen de aarde nu veel vlotter bereiken.' De astronauten zullen ook sneller kunnen surfen. Met de nieuwe modem zijn snelheden tot 300 Mbps (300 Megabytes per seconde) te halen. Al blijft die snelheid relatief. Ter vergelijking: hier op aarde biedt Telenet zijn klanten snelheden tot 1 Gbps (1 Gigabyte of 1.000 Megabytes per seconde) aan.

Het voordeel van een snellere en meer continue link met het ruimtestation valt niet te miskennen, onderstreept Stijn Ilsen. Ilsen is projectmanager bij Qinetiq Space, een toeleverancier voor de ruimtevaart uit Kruibeke, en al sinds 2004 gepokt en gemazeld in het ruimtevaartvak. 'Sommige experimenten vinden gelijktijdig zowel op aarde als in het ruimtestation plaats, bijvoorbeeld om de concrete impact van gewichtloosheid te testen. Het kan dan helpen om veel vaker dan nu de voortgang van het experiment in het internationale ruimtestation te controleren.'

Onafhankelijke koers

Een snellere en meer permanente link met het ruimtestation is wel niet helemaal nieuw. De Verenigde Staten hebben al hun eigen vorm van snelle datatransfers met de aarde uitgerold in het ruimtestation. Maar zoals ook met veel andere ruimtevaartprojecten is Europa in deze liever niet volledig afhankelijk van de Amerikaanse goodwill. 'Europa vaart graag een onafhankelijke koers in de ruimte', duidt Desoete. 'Het heeft met Galileo een eigen tegenhanger voor het Amerikaanse gps-navigatiesysteem en met de Copernicus-satellieten zet het zelf fel in op het in kaart brengen van de aarde.'

De eigen koers heeft voor een deel te maken met de Amerikaanse wispelturigheid in de ruimte. 'De Verenigde Staten staan bekend voor de nogal bruuske veranderingen in hun ruimtevaartbeleid. President Barack Obama legde de focus vooral op observatie van de aarde, zijn opvolger Donald Trump wilde dan weer een astronaut op de maan tegen 2024', merkt Ilsen op. Zo wild hoeft het niet voor de Europese Commissie. 'Europa maakt er een punt van een meer consistent beleid op lange termijn, vooral dan rond aardobservatie, uit te bouwen.'

Eigen Europese projecten zijn er ook uit lijfsbehoud. 'Europa moet voorbereid zijn als de Verenigde Staten plots zeggen: we geven jullie niet langer toegang tot het gps-systeem', aldus Ilsen. Vlot informatieverkeer vanuit de ruimte naar de aarde helpt ook de eigen Europese industrie. 'Onze industrie kan meteen zelf toepassingen bedenken op basis van de data die terugkeren. Als Europa investeert in dit soort projecten, mag het rekenen op een hoog terugverdieneffect.'