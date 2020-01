Belgische satelliet monitort ozonlaag

Het Belgische QinetiQ Space heeft een megadeal binnengehaald bij het Europese ruimtevaartbureau ESA. Het bedrijf uit Kruibeke mag de satelliet bouwen die de ozonlaag en broeikasgassen in kaart zal brengen.

QinetiQ Space behoort tot de absolute wereldtop in de niche van kleine satellieten, instrumenten voor wetenschappelijk onderzoek en ruimte-infrastructuur. Het Kruibeekse bedrijf is al jaren de hofleverancier van het Europese ruimtevaartbureau ESA, dat goed is voor het gros van de 23 miljoen euro jaaromzet.

Profiel QinetiQ Space > QinetiQ Space is het vroegere Verhaert Space dat door Paul Verhaert werd opgericht in 1969, het jaar van de eerste maanlanding. > In 2005 verkocht de familie Verhaert de ruimtevaartafdeling aan de Britse defensiegroep QinetiQ. > Het bedrijf behoort tot de wereldtop in de ontwikkeling van satellieten en ruimte-infrastructuur. > QinetiQ Space telt zo'n 90 werknemers. Zij waren rechtstreeks betrokken bij meer dan 100 ruimtemissies. > Het boekte vorig jaar een omzet van 22,5 miljoen euro en een nettowinst van 1,2 miljoen euro.

Begin dit jaar haalde QinetiQ nog een deal van 2,3 miljoen euro binnen bij de ESA. Het mag de ambitieuze Europese ruimtetelescoop Euclid uitrusten met een zonnekap die verhindert dat zonnestralen de lens verstoren. Euclid zal vanaf 2022 de donkere (bron)materie onderzoeken die de versnelde uitdijing van het heelal zou veroorzaken.

Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA kent de weg naar Kruibeke. Diens ruimtetaxi Dream Chaser wordt door QinetiQ uitgerust met een koppelingssysteem dat het mogelijk maakt het ruimtetuig vast te maken aan ruimtestations als het ISS. De Dream Chaser biedt plaats aan zeven passagiers.

Luchtkwaliteit

De jongste deal van QinetiQ spreekt eveneens tot de verbeelding. Het bedrijf is leider van het consortium dat voor de ESA de Altius-satelliet zal bouwen. Altius (Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere) is een project van het Belgische Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) dat vanuit de ruimte de (aard)atmosfeer of dampkring onderzoekt. Het maakt deel uit van het Earth Watch aardobservatieprogramma van de ESA.

'We zijn erg blij dat we zo'n belangrijke rol kunnen spelen in dit belangrijke programma', zegt Jim Graham, hoofd van QinetiQ Space. 'Gedetailleerde monitoring van ozon in de stratosfeer is van vitaal belang. Het zal het wetenschappelijk inzicht in onze atmosfeer ondersteunen en de ernstige bezorgdheden over de beschermende ozonlaag van de aarde aanpakken. Door ook broeikasgassen te meten helpen we modellen opstellen voor beter geïnformeerde beslissingen.'

Frans-Guyana

Het contract met een waarde van 75 miljoen euro deelt QinetiQ met landgenoten OIP (Oudenaarde), Spacebel (Luik) en Deltatec (Ans) en bedrijven uit Luxemburg (Eurocomposites), Nederland (Bradford), Roemenië (GMV en Sonovision) en Canada (UoS, MSCI en NGC).

OIP, dat vooral bekend is voor zijn nachtkijkers, is in dit project de belangrijkste onderaannemer van QinetiQ. Het levert de technologie die beelden maakt 'in de ultraviolette, zichtbare en bijna-infraroodkanalen'. Op die manier zullen wetenschappers de ozonlaag in kaart brengen en stikstofdioxide en aerosolen meten die een invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Als alles volgens plan verloopt gaat de Altius-satelliet eind 2023 de lucht in vanop de basis van Kourou in Frans-Guyana.

Frank De Winne

QinetiQ gaat de satelliet bouwen in zijn nieuwe cleanroom, waar astronaut Frank De Winne - de eerste Europese commandant van het Internationale Ruimtestation ISS - in oktober het lintje kwam doorknippen.

Het 450 vierkante meter grote lab met een hoogte van 5,5 meter en een prijskaartje van 3,5 miljoen euro maakt het mogelijk grotere satellieten te ontwikkelen en om tegelijk meerdere componenten en subsystemen te monteren.

Cleanroom

In de cleanroom wordt ook het koppelingssysteem voor de Dream Chaser gebouwd en getest, het zogenaamde International Berthing Docking Mechanism. Het testen gebeurt met de hulp van een robot die simuleert hoe onderdelen zich in de ruimte met elkaar koppelen en vergrendelen.