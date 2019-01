Belgische techbedrijven bouwen mee aan superdrones voor leger

Het Amerikaanse defensiebedrijf General Atomics lanceert de productie van onbemande vliegtuigen voor het Belgische leger en voorziet 100 miljoen euro voor vijf Belgische partnerbedrijven.

Terwijl de bestelling van F35-gevechtsvliegtuigen eind oktober met alle aandacht ging lopen, bleef een andere belangrijke militaire bestelling uit die periode wat onder de radar. De federale regering wees de aankoop van vier verkenningsdrones en de bijhorende grondapparatuur toe aan het Amerikaanse General Atomics.

De order kost 226 miljoen euro. Het gaat dan ook niet om kleine drone-toestelletjes, maar om geavanceerde onbemande vliegtuigen – merknaam SkyGuardian - die onder meer in NAVO-operaties inlichtingen zullen verzamelen vanuit de lucht. Het toestel is technisch gezien bewapenbaar, maar dat is niet de bedoeling, zo verzekerde toenmalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Team Belgium

Details over de economische compensaties voor België, een klassiek onderdeel bij de toewijzing van grote legercontracten, raakten deze week bekend. Het Californische General Atomics bevestigt in protocolakkoorden dat het meer dan 100 miljoen euro toewijst voor zijn samenwerking met vijf Belgische bedrijven tijdens de levensduur van het programma, die volgens insiders 10 jaar kan duren.

Het gaat om vliegtuigbouwer Sabca, IT-bedrijf Thales Belgium, satellietcommunicatiebedrijf Newtec, de Limburgse dronecluster Droneport en het Kortrijkse Esterline Belgium. Dat vijftal zal samen met General Atomics ‘Team SkyGuardian Belgium’ vormen. De eerste concrete samenwerking wordt in de loop van dit jaar verwacht.

Mark Vanlook, de algemeen directeur van Droneport, ziet kansen voor de brede drone-industrie in ons land. DronePort heeft als innovatiecampus van start- en groeibedrijven in dronetechnologie van de Amerikanen het mandaat gekregen om op zoek te gaan naar ontluikende bedrijfjes die mee in het verhaal kunnen stappen.

Kennistransfer

Vanlook: 'General Atomics bezit vele technologieën. De kennistransfer binnen deze samenwerking biedt vele nieuwe mogelijkheden en versterkt ons ecosysteem.' De SkyGuardians zullen volgens de huidige afspraken geen gebruik maken van Droneports thuishaven, de voormalige luchtmachtbasis van Brustem.

'Met de andere Belgische partnerbedrijven zullen we geval per geval bekijken of er kruisbestuiving mogelijk is op het vlak van technologie en innovatie', zegt Vanlook.

Luchtvaartbedrijf Sabca, vooral bekend als toeleverancier van Airbus, zal onder meer instaan voor het onderhoud en de reparaties van de onbemande vliegtuigen. Dochterbedrijf Sabca Limburg zal de beschermende koepel maken voor de drone-antennes, onder meer tegen blikseminslag.

Satellietcommunicatie

De andere drie Belgische partners zullen vooral in de verwerking van de verzamelde informatie een rol spelen. De satellietcommunicatie van Newtec uit Sint-Niklaas laat toe om data en video naar de controletoren te sturen wanneer de klassieke telecomverbindingen onbeschikbaar zijn.

Esterline Belgium, de voormalige defensiedochter van Barco, zal de beeldschermen maken voor de controlesystemen aan de grond. Die samenwerking is niet verrassend. Zijn Amerikaanse moedergroep Esterline is een jarenlange partner van General Atomics.