Bemande SpaceX-ruimtevlucht met succes geland

Mijlpaal

Hurley en Behnken werden twee maanden geleden vanaf de lanceerbasis in Cape Canaveral de ruimte ingestuurd in een door SpaceX ontwikkeld toestel. Dat had tot dat moment alleen vracht naar het ISS gebracht. Dat de capsule van een commercieel ruimtevaartbedrijf astronauten veilig naar het ISS heeft gebracht en terug, is een mijlpaal in de ruimtevaart.