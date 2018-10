Bezos mag ruimteraket bouwen voor Amerikaanse luchtmacht

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin, opgericht door Amazon-topman Jeff Bezos, krijgt een half miljard dollar van de Amerikaanse luchtmacht.

Het contract is een primeur voor het bedrijf, dat met andere spelers in de sector wil wedijveren. Blue Origin is één van de drie bedrijven die een contract voor bijstand bij ontwikkeling kregen, aldus de US Air Force. De andere zijn het lanceerbedrijf United Launch Alliance (ULA, een joint venture Boeing-Lockheed Martin) en Northrop Grumman. Die ontvangen respectievelijk 967 en 792 miljoen dollar voor de ontwikkeling van hun nieuwe raketten: de OmegA (Northrop Grumman) en de Vulcan Centaur (ULA).

Blue Origin ontwikkelt de herbruikbare raket New Glenn, om operationeel te worden in het volgende decennium. Daarvoor is vorig jaar een fabriek geopend. Op dit ogenblik werken alleen ULA en SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, voor het Amerikaanse leger rond missies die verband houden met nationale veiligheid. SpaceX viel uit de boot voor het nieuwe contract.