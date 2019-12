Boeing-capsule terug op aarde na mislukte missie naar ISS

Starliner, de ruimtecapsule van Boeing, is zondagochtend geland in de woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico na een mislukte missie naar het Internationale Ruimtestation ISS.

Vrijdag al was bekendgemaakt dat de voorziene koppeling aan het ISS was mislukt. De capsule geraakte niet in de juiste baan om het station te bereiken en verbruikte daardoor te veel brandstof. Onderzoek moet uitmaken wat het exacte probleem was.