Burgerlijke ruimtevaart begint met commerciële stunt

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX wil eind dit jaar voor het eerst een bemande missie uitvoeren zonder professionele astronauten. De ruimtevlucht is vooral een reclamecampagne voor een techbedrijf en een liefdadigheidsdoel.

Amper enkele maanden na de eerste bemande ruimtemissie door een privébedrijf verbaast Tesla-oprichter Elon Musk de wereld opnieuw. Zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX is van plan nog dit jaar vier burgers de ruimte in te schieten met zijn Falcon 9-raket.

Een van de vier burgers is al bekend. Jared Isaacman, de oprichter en CEO van het e-commercebedrijf Shift4Payments, wordt de commandant van de missie. Hij heeft geen opleiding of ervaring als astronaut, maar hij is wel een ervaren commerciële en militaire vliegtuigpiloot.