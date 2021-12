China verwijt Elon Musk cowboygedrag in de ruimte

China zegt dat de veiligheid van zijn taikonauten ‘ernstig bedreigd’ werd door twee satellieten van SpaceX, het ruimtebedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk. Volgens Peking kon een botsing met het Chinese ruimtestation maar nipt vermeden worden.

De beschuldigingen staan te lezen in een document dat de Chinese overheid begin december naar het ruimtevaartbureau van de Verenigde Naties in Wenen (UNOOSA) heeft gezonden. Daarin staat dat het nog in aanbouw zijnde Chinese ruimtestation Tiangong in juli en in oktober uitwijkmanoeuvres moest uitvoeren. Dat moest een botsing met tuigen van SpaceX voorkomen en ‘de overleving van ruimtevaarders in een baan om de aarde waarborgen’, stelt het Chinese ruimteagentschap.

SpaceX reageerde nog niet op de beschuldigingen. Op Chinese sociale media is het bedrijf van Elon Musk, die ook eigenaar is van de elektrische wagens van Tesla, intussen de kop van Jut. Sommigen roepen er op om Tesla te boycotten. Het bedrijf verkoopt zo'n kwart van alle geproduceerde wagens in China en heeft ook een fabriek in Sjanghai.

Starlink

Peking zelf noemde 's werelds rijkste man niet bij naam, maar beschuldigt de VS er wel van hun internationale verplichtingen in de ruimte niet na te komen. ‘Dit is een ernstige bedreiging voor de veiligheid van de Chinese taikonauten’, aldus een diplomatieke woordvoerder.

De ruimteplannen van Musk en andere westerse ondernemers, om constellaties van honderden minisatellieten in een baan om de aarde te brengen, zijn China al langer een doorn in het oog. SpaceX is bezig met de uitbouw van zijn Starlink-netwerk, dat met meer dan 1.500 satellieten breedbandverbindingen zal aanbieden in alle hoeken van de wereld.