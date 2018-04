Chinees ruimtestation valt in nacht van zondag op maandag

Het Chinese ruimtestation Tiangong-1 zal pas in de nacht van zondag op maandag op de aarde terugvallen. Dat melden het Europese ruimtevaartbureau ESA en het Chinese Engineeringbureau voor de Bemande Ruimtevaart (CMSEO).

Eerder was gemeld dat de terugkeer gepland was voor zondag.

Van het 8,5 ton wegende ruimtestation zal 1,5 tot 3,5 ton in stukken weer op aarde terechtkomen.

De terugkeer wordt verwacht tussen zondag 22.00 uur en maandag 05.00 uur , in een gebied tussen 43 graden noorderbreedte en 43 graden zuiderbreedte (tussen Nieuw-Zeeland en het Amerikaanse Midwesten). Waar de stukken exact zullen terechtkomen, kan niet worden voorspeld.

Atmosfeer

CMSEO liet eerder al weten dat het tien meter lange ruimteschip wellicht helemaal zal opbranden in de atmosfeer . 'Mensen moeten zich helemaal geen zorgen maken', luidt het. 'Het wordt geen vurige crash, maar meer iets als een meteorenstorm'.

Tijdens zo'n storm vallen 1.000 tot 20.0000 meteoren per uur uit de kosmos, maar de kans dat een meteoriet van meer dan 200 gram iemand raakt is 1 op 700 miljoen, zegt het CMSEO.

Op 29 september 2011 lanceerde Peking zijn eerste ruimtestation, de Tiangong-1 ('Hemels Paleis'). Het is sinds 2013 niet meer operationeel en enkele jaren later verloor Peking de controle over het ruimtestation.