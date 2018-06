Dertig banen bedreigd bij SABCA in Lummen

In de Lummense vestiging van het lucht- en ruimtevaartbedrijf SABCA staan 30 van de 105 banen op de tocht.

De reorganisatie is het gevolg van ‘een sterke daling van het werkvolume door de marktevoluties in de lucht- en ruimtevaartsector’, staat in een persbericht dat de directie donderdag verspreidde. Door die daling ‘komt de leefbaarheid van de site in het gedrang'.

De vestiging in Lummen is gespecialiseerd in elementen in composietmateriaal voor Airbus-vliegtuigen en zakenjets. De werknemers assembleren ook onderdelen voor de Ariane 5-raket.

Het aantal vliegtuigtypes bij Airbus en Boeing daalt en in de sector van de zakenjets zijn er sterke dalingen in de verkoopcijfers, klinkt het. Bovendien wordt het aantal Ariane 5-raketten verminderd ten voordele van de goedkopere Ariane 6.

Project of the Century

De ontwerper en bouwer van vliegtuig-, militaire en ruimtevaartonderdelen zit al jaren in moeilijke papieren.

CEO Thibauld Jongen, die twee jaar aan het hoofd van SABCA staat, werkte het Project of the Century uit, een ambitieus reorganisatieplan om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Een van de maatregelen was het management van de verschillende sites (Brussel, Lummen, Gosselies en Casablanca) te integreren. Aanvankelijk zouden geen banen verdwijnen, maar die situatie is intussen veranderd.

‘We willen de composietactiviteit op lange termijn in de SABCA-groep houden, maar er zijn geen concrete perspectieven die de werkvolumes in de komende vier jaar kunnen verhogen’, stelt Jongen. ‘Daarom willen we ons terugplooien op een kleinere organisatie die voldoende slagkracht, kennis en potentieel heeft om de toekomst met een positieve ingesteldheid tegemoet te gaan.’