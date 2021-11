ESA-baas Josef Aschbacher: ‘Ik zou blij zijn met een Europese Elon Musk’

Josef Aschbacher zette Europa op de kaart als belangrijkste waarnemer van de aarde vanuit de ruimte. Maar die positie staat onder druk. Als nieuwe topman van de ruimtevaartorganisatie ESA pleit de Oostenrijker voor meer ambitie.

Halfweg onderbreekt Josef Aschbacher (59) abrupt het gesprek. Terwijl hij op zijn vingers het antwoord zoekt, vraagt hij welke dag het is. ‘Woensdag?’

Door zijn overvolle agenda lijkt de Oostenrijker even de tel kwijt. Sinds hij in de lente als topman van het Europese ruimtevaartagentschap ESA werd aangesteld, reist hij Europa rond. Op zoek naar steun voor meer ambitie. Veel meer ambitie. ‘De Amerikaanse overheid geeft zeven keer meer uit aan de ruimte dan Europa’, zegt hij. ‘China spendeert in dollars misschien nog altijd minder dan wij. Maar in volume - de kilogrammen die ze lanceren - zitten ze al op hetzelfde niveau als de Verenigde Staten of Rusland.’

‘En de Chinezen rukken enorm snel op. Ze zijn als eersten op de donkere zijde van de maan geland. Ze zijn een eigen ruimtestation aan het bouwen, waarvoor ze met eigen raketten astronauten de ruimte insturen. Ze hebben net als de Amerikanen een rover op Mars gezet. De nieuwe ruimterace is bezig en als Europa geen versnelling hoger schakelt, is het over en uit. En dat kunnen we ons niet permitteren.’

Aschbacher komt aan het roer van de ESA op het moment dat een nieuwe wedloop naar de ruimte is gestart. In ‘the new space race’ spelen niet alleen politieke belangen, maar roert ook Silicon Valley zich en zijn nieuwe wetenschappelijke mijlpalen in zicht. In december wordt de fameuze James Webb-telescoop gelanceerd, honderd keer krachtiger dan de Hubble. Daarmee kunnen we dieper dan ooit de ruimte in kijken, terug tot amper 200 miljoen jaar van de oerknal. ‘We gaan de oorsprong van de wereld zien’, zegt Aschbacher. ‘Dat zal onze horizon enorm verbreden.’

Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen om voor het eerst sinds 1972 opnieuw mensen naar de maan te sturen. Mars komt in beeld en de eerste hordes voor ruimtetoerisme zijn gesneuveld. Spannende tijden voor een man die zijn hele carrière rond de ruimte bouwde.

Aschbacher - in een strak pak en schoenen met kwastjes - was voorbestemd om als oudste zoon in een gezin van zes kinderen de boerderij van zijn ouders in Tirol over te nemen. Maar toen hij Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan zag zetten, was een levenslange fascinatie geboren. Hij wilde zelf astronaut worden, maar raakte niet door de selectieprocedure. Na studies natuurkunde kwam hij terecht bij de ESA. Daar schopte hij het tot hoofd van het belangrijke Europese aardobservatieprogramma Copernicus, dat data levert voor weersvoorspellingen, klimaatstudies, landbouw en scheepvaart. Met Copernicus nam Europa internationaal de leiding in aardobservatie, maar die positie staat dus onder druk.

Ruimtepolitiek in Europa is een mijnenveld. In 2020 kreeg de ESA 4,9 miljard euro van alles samen 22 landen, op een totaal budget van 6,7 miljard euro. Daaronder zijn partners uit de Europese Unie maar ook landen als Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De brexit leidde tot wantrouwen en de relatie met de EU was in het verleden soms troebel.

Josef Aschbacher: ‘Dat is een belangrijke uitdaging, ja. We gaan nooit een sprong vooruit maken als de neuzen niet in dezelfde richting staan. Maar we zetten wel stappen. De dag na mijn aanstelling heb ik Europees commissaris Thierry Breton ontmoet. We hebben elkaar aangekeken en gezegd: ‘Laten we de bladzijde omslaan en een nieuwe start nemen.’ We hebben de Space Summit, die over enkele jaren was gepland, naar voren geschoven, naar volgend voorjaar.’

‘Intussen hebben alle deelnemende landen van de ESA een gezamenlijke verklaring ondertekend dat ze er alles aan zullen doen om samen te werken. Dat is een ontzettend belangrijk signaal. Het gaat niet om een strijd tussen Brussel, Madrid en Londen. We concurreren met Washington, Moskou en Peking. Dan moeten we geen tijd verliezen met onderling gesteggel over wie nu precies wat doet. Als we echt op een hoger niveau willen spelen, moeten we dit samen doen.’

Europa moet ambitieuzer zijn, zegt u. Dat betekent: meer investeren. België pompt jaarlijks 25 euro per inwoner in de ESA, het Europese gemiddelde ligt op 12 euro. Hoeveel is nodig om een versnelling hoger te schakelen?

Aschbacher: ‘Er is een grote sprong nodig. Een stijging van 3 of 7 procent zal niet volstaan.’

Dat is geen gemakkelijke boodschap nu alle aandacht naar het economisch herstel na de pandemie gaat.

Aschbacher: ‘Daarvan ben ik me bewust. Ik hoor het ook in de reacties op mijn pleidooi: ‘We gaan nu toch geen extra miljarden vrijmaken voor de ruimte?’ Maar dat is net wat we wel moeten doen, zeker in tijden van crisis. De Amerikaanse president John F. Kennedy heeft in 1961 een hele natie gemobiliseerd om een eerste mens naar de maan te sturen. De ruimte helpt nieuwe dromen te creëren. Die geven energie en inspiratie, ze verenigen mensen rond een ambitie.’

Het is wel een dure droom. Niet iedereen vindt het een prioriteit.

Aschbacher: ‘Onlangs was er een rapport over de economische waarde van de hele Europese industrie rond aardobservatie. De jongste tien jaar was er een jaarlijkse groei met 10 à 12 procent. Vorig jaar was er een sprong met 24 procent, in omzet en aantal bedrijven (respectievelijk tot 1,7 miljard euro en 713 volgens de Europese associatie EARSC, red.). Dat is een reële return, dat gaat over jobs. Alleen, als je op wereldschaal kijkt, groeit de business rond aardobservatie nog sneller. De Chinezen werken op dit moment aan een aardobservatieprogramma dat het Europese Copernicus kopieert, maar dan vier keer groter. En ze doen het in half zoveel tijd. Als we niet opletten, verliezen we daar onze voorsprong.’

Wat staat er op het spel?

Aschbacher: ‘Vandaag is de ruimte-economie zo’n 350 miljard dollar waard. Tegen 2040 zou dat naar 1.000 miljard gaan (een berekening van Morgan Stanley, red.). Daar ligt een enorme opportuniteit. Als we een deel van die koek willen, moeten we nu versnellen, anders doen we niet meer mee. In sommige domeinen is dat al gebeurd. Voor breedbandinternet hebben we nu geen satellieten in een baan om de aarde (Space X, het bedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, wil met zijn Starlink-programma duizenden satellieten de ruimte insturen om wereldwijd breedbandinternet aan te bieden, red.).’

‘Het gaat ook om technologie en kennis waarvoor we de ruimte nodig hebben. Dagelijks: voor telecom, navigatie, weersvoorspellingen, noem maar op. Maar ook om grote uitdagingen op aarde aan te pakken. Denk aan de klimaatverandering. Er zijn overstromingen, stormen, branden. Er worden ambities geformuleerd om koolstofneutraal te worden. Daarvoor heb je data nodig, computermodellen die berekenen waarvoor we staan, monitoring. Dat kan niet zonder satellieten die daarvoor de nodige informatie geven. Zo zijn er tal van voorbeelden. De vraag is: kunnen we het ons permitteren daarvoor afhankelijk te zijn van anderen?

Hoe komt het dat Europa achteroploopt?

Aschbacher: ‘Voor een deel is dat politiek, natuurlijk. Er was de Koude Oorlog, die tot een race naar de maan heeft geleid tussen de VS en Rusland. Zeker in de VS heeft dat een enorm momentum gecreëerd voor de ruimte. De Amerikanen zien de ruimte als een deel van hun wereldmacht. Je ziet dat nu ook gebeuren in China. De Chinese president Xi Jinping heeft officieel verklaard dat China tegen 2049 een internationale supermacht moet zijn, de ruimte is een expliciet onderdeel van de weg daarnaartoe. Die politieke dimensie is niet te onderschatten, en die speelt in Europa veel minder.’

‘Een ander aspect is de investeringscultuur. Aan topwetenschappers en ingenieurs hebben we geen gebrek. De kwaliteit van onze expertise moet allerminst onderdoen. Maar dat volstaat niet. Je komt er niet met slimme mensen alleen. In tegenstelling tot de VS, waar overvloedige budgetten van durfkapitaal zijn, is toegang tot geld hier een probleem. En dan is er ook nog de snelheid. Amerikanen hebben de mentaliteit van fail fast, fail forward. Wij missen dat, we zijn gewoon traag.’

U verwijst naar durfkapitaal. De nieuwe race naar de ruimte wordt gepusht door techinvesteerders uit Silicon Valley. Is die commercialisering een goede zaak?

Aschbacher: ‘Ze is cruciaal. Natuurlijk hebben we overheidsgeld nodig, maar in de bedrijfswereld zitten ook enorm veel middelen. Die kunnen een hefboom zijn. Bedrijven tot co-investeerders in de ruimte maken moet ook helpen dingen in beweging te zetten.’

‘In mijn vorige job, als hoofd van het Europese aardobservatieprogramma, ben ik met mijn team tien dagen naar Silicon Valley geweest. We bezochten het ene bedrijf na het andere (Aschbacher ging in 2017 onder meer een uur spreken bij Google, red.). Ik moest mijn mensen er eerst van overtuigen dat we daarnaartoe moesten. Maar toen we terugkwamen, leek het wel of hun ogen waren geopend. De snelheid waarmee ze daar werken, is verbijsterend.’

‘Sindsdien is dat voor mij een prioriteit. Twee maanden geleden heb ik in de ESA een nieuw directoraat opgezet dat expliciet naar commerciële partnerschappen streeft. Dat gaat over die werkpunten voor Europa: het gebrek aan snelheid en budget. Bij ESA kennen we de spelers en kennen we de trends. Als er slimme onderzoekers zijn die een bedrijf wil starten, kunnen we ze in contact brengen met mogelijke investeerders. We kunnen de financiers ook adviseren wat veelbelovende technologieën zijn.’

‘Onlangs hadden we in Italië de Phiweek, ons jaarlijkse evenement waar we het hebben over de recentste ontwikkelingen in de ruimte. 2.300 mensen namen deel. We hebben daar ook een wedstrijd opgezet en de beste tien disruptieve ideeën krijgen van de ESA elk 100.000 euro. We proberen dus verschillende zaken.’

Hebben we hier meer mensen nodig als Elon Musk, de Tesla-miljardair die met zijn bedrijf SpaceX zwaar inzet op de ruimte?

Aschbacher: ‘Ik zou daar heel blij mee zijn, absoluut. Maar vergeet bij SpaceX niet: het is een commercieel bedrijf, maar zonder de NASA zou het niet bestaan. Om de Falcon 9 te ontwikkelen (een herbruikbare raket die SpaceX sinds 2010 gebruikt en waarmee het marktleider is geworden in lanceringen: de teller staat bijna op 130, red.) heeft SpaceX van de NASA 12,4 miljard dollar gekregen: 4 miljard voor de ontwikkeling en 8 miljard voor de exploitatie. Dat zijn enorme bedragen. Zonder de steun en de expertise van de NASA zou Musk nergens staan in de ruimte.’

Amazon-oprichter Jeff Bezos vindt dat de NASA SpaceX te veel voortrekt. Dit voorjaar kreeg Musk een contract ter waarde van 2,89 miljard dollar om een maanlander te bouwen waarmee de NASA in 2024 - voor het eerst sinds 1972 - weer mensen op de maan wil zetten. Bezos is naar de rechter gestapt, hij wilde die lander ook bouwen met zijn bedrijf BlueOrigin. Heeft hij een punt?

Aschbacher: ‘Bezos is een speciaal geval. Hoe moet ik dat zeggen? Hij kijkt naar de ruimte met één doel: toerisme. Ik heb daar gemengde gevoelens bij. Ik ben er zeker van dat ruimtetoerisme zich tot een big business ontwikkelt. Tegen 2030 zullen meer toeristen de ruimte in gaan dan astronauten in de klassieke zin van het woord. Maar we moeten daar eerlijk in zijn: dat is heel vervuilend. Raketten stoten enorm veel uit. Terwijl we met de ESA alle moeite van de wereld moeten doen onze CO₂-uitstoot tegen 2030 met meer dan 46 procent terug te dringen. Dus de vraag is: moet je daar publiek geld in steken? Als het van mij afhangt, zou het in elk geval gekoppeld moeten zijn aan strenge voorwaarden. De verplichting dat de voortstuwing op waterstof moet, bijvoorbeeld. Anders is het onverantwoord.’

Dat Bezos en Virgin-baas Richard Branson zich de ruimte in laten schieten, vindt u geen goede zaak?

Aschbacher: ‘Hoe je het ook draait of keert, het is reclame voor de ruimte. Het is overal op tv en op het internet. En in de VS vinden ze dat geweldig, ze zijn daar sowieso meer gefascineerd door raketten. Maar in Europa hoor ik toch vooral kritiek. Het gaat om een clubje rijke miljardairs die de ruimte als hun speelterrein zien. Gewoon wat mensen de lucht in schieten, daar zit niet veel waarde aan.’

Over ruimtereizen gesproken: dit voorjaar lanceerde de ESA voor het eerst in meer dan tien jaar een oproep om astronauten te rekruteren. Na Frankrijk kwamen de meeste kandidaten uit België. Hoe groot is de kans dat er nog eens Belgische astronaut is?

Aschbacher: ‘Die mogelijkheid is er. Alles hangt af van de selectieprocedure, die lang en intensief is. We hebben meer dan 20.000 kandidaturen gekregen, waarvan iets meer dan 1.000 uit België. Daaruit worden vier tot zes mensen geselecteerd, en een reservepool van twintig.’

Waarom is het zo belangrijk om mensen de ruimte in te sturen? We kunnen toch evengoed robots sturen als verkenners, zoals de rovers die naar Mars reizen?

Aschbacher: ‘Natuurlijk doen we dat. Volgend jaar lanceren we een Europese robotmissie naar Mars: ExoMars. Maar dat vervangt geen mensen in de ruimte. Als een astronaut van een missie terugkomt, kan die vertellen hoe dat voelt.’

‘Cijfers zijn nodig voor onderzoek, maar met verhalen van mensen maak je een statement. Opnieuw, dat inspireert. Daarom is het zo belangrijk dat Europa dringend opnieuw astronauten naar de ruimte stuurt. En is het een krachtig signaal om daarbij ook vrouwen of mensen met een beperking te selecteren.’

Profiel Josef Aschbacher (59) staat aan het hoofd van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De Oostenrijker studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van Innsbruck en werkte er in de jaren tachtig als onderzoeker.

In de jaren negentig werkte hij enkele jaren voor de ESA in Thailand en later voor de onderzoeksinstelling naar de ruimte van de Europese Commissie.

In 2001 keerde hij terug naar de ESA. Hij leidde er onder meer het aardobservatieprogramma Copernicus.

Sinds 1 maart is hij directeur-generaal. Hij leidt de organisatie van 22 landen vanuit Parijs.

‘Astronauten kunnen een groot publiek aanspreken. De manier waarop zij onze planeet beschrijven, die kleine blauwe stip in dat donkere universum, en de kwetsbaarheid ervan, dat is een belangrijke boodschap om na te denken over hoe we de aarde kunnen beschermen. Een robot kan dat niet vertellen. (de Blue Marble-foto die NASA-astronauten van de laatste bemande maanmissie in 1972 namen, was een posterbeeld voor de toen opkomende milieubeweging, red.)’

We hebben de ruimte nodig om het klimaat op aarde te redden, zegt u. Tegelijk vervuilen we de ruimte met onze menselijke activiteit. Hoe erg is het gesteld?

Aschbacher: ‘Vroeger moesten we een of twee keer per jaar een ontwijkingsmanoeuvre doen met een satelliet, nu is dat al eenmaal per week. Het wordt dus steeds gevaarlijker. Er zijn in de loop der jaren al meer dan 5.400 satellieten de ruimte ingestuurd. Daarvan zijn er nog zo’n 1.800 in gebruik. De rest is dus afval.’

‘Tienduizenden stukken van meer dan 10 centimeter vliegen rond in de atmosfeer. Nog eens 1 miljoen stukken zijn tussen 1 centimeter en 1 millimeter groot. Dat zijn kleine kogels die met snelheden van bijna 30.000 kilometer per uur rondvliegen. Als die een satelliet op een verkeerde plek raken, is dat toestel kapot. Je spreekt dan over zware financiële schade, maar ook over diensten die in gevaar komen.’

‘We zijn afhankelijk van die satellieten voor steeds meer zaken: navigatie, telecom, monitoring. Het houdt dus steek daar iets aan te doen. Dat betekent de atmosfeer scannen om botsingen te vermijden, maar ook niet-werkende satellieten of brokstukken weghalen. Tegen 2025 willen we met de ESA een ruimterobot lanceren, een soort stofzuiger, om puin te ruimen.’

Tegen die tijd loopt uw vierjarig mandaat af.