ESA zoekt voor het eerst in elf jaar nieuwe astronauten

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA begint op 31 maart de zoektocht naar nieuwe astronauten.

'Europa neemt zijn plaats in het hart van de ruimteverkenning weer in', zegt ESA-topman Jan Wörner. 'Als we verder willen gaan dan ooit tevoren, moeten we breder kijken dan ooit tevoren. Deze aanwervingsprocedure is hierin de eerste stap.' Het rekruteringsproces begint op 31 maart en loopt tot 28 mei.

De ESA zet in op inclusiviteit en genderdiversiteit.

De ESA zet in op inclusiviteit en genderdiversiteit. 'We willen alle segmenten van de samenleving vertegenwoordigen', zegt hr-directeur David Parker. 'Diversiteit draait niet alleen om afkomst, leeftijd of geslacht, maar ook om fysieke beperkingen.' De ESA lanceert daarom ook een Parastronaut Feasibility Project, waarvan nog niet duidelijk is wat het precies inhoudt.

De laatste selectieronde dateert van 2008, toen zes astronauten geselecteerd werden. De eerste Belgische ruimtevaarder was Dirk Frimout, die in 1992 in ruim een maand 143 keer rond de aarde cirkelde. In zijn voetsporen volgde Frank De Winne, die door de ESA in 1998 werd geselecteerd.