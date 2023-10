Eind 2025 moet voor het eerst in vijftig jaar opnieuw een mens voet zetten op de maan. Het modehuis Prada stikt mee aan de nieuwe ruimtepakken daarvoor. Het Belgische chemiebedrijf Solvay levert wellicht het plastic voor de vizieren. 'Zo'n pak is niet zomaar een kledingstuk, het is een miniatuurruimtevaartuig.'