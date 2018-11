Eurofighter in zak en as na Belgische F-35-bestelling

Nu Eurofighter naast de Belgische opvolger van de F-16 grijpt, hoopt de Europese jachtvliegtuigbouwer op een enorme schadevergoeding als gevolg van een andere afgesprongen deal.

Toen de Belgische regering twee weken geleden besliste 34 nieuwe F-35's te bestellen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin, werd in Hallbergmoos luid gevloekt.

Het dorpje ten noorden van München huisvest het hoofdkwartier van Eurofighter Jagdflugzeug GmbH. Dat militaire consortium met Duitse, Britse, Spaanse en Italiaanse aandeelhouders hoopte zijn gevechtsvliegtuig Typhoon aan het Belgische leger te verpatsen. Maar de regering-Michel verkoos een deal van bijna 4 miljard euro met de Amerikanen.

De beslissing was een nieuwe tegenslag voor Eurofighter. Behalve de vier oprichtende landen (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje) kon het bedrijf 40 jaar na zijn oprichting nog altijd maar vijf landen (Oostenrijk, Saoedi-Arabië, Oman, Koeweit en Qatar) verleiden tot de aankoop van een jachtvliegtuig.

Annulatie

Bovendien schroeven zelfs de vier kernlanden hun bestelling fors naar beneden. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje ondertekenden in 1998 een contract om in drie fases 620 gevechtsvliegtuigen te kopen.

Door vertragingen, kostenstijgingen en de verminderde internationale conflicten stelden de vier landen hun laatste bestelling van 124 vliegtuigen in 2008 uit, en voerden ze die vijf jaar later helemaal af.

Eurofighter bedong voor dat geval wel het recht op een enorme schadevergoeding, meldde de Duitse krant Die Welt dit weekend.

Volgens de krant zou de eis op een compensatie als gevolg van de afgesprongen deal op 1 januari 2018 verjaren, maar besloten de vier landen en Eurofighter kort voordien om de verjaringstermijn te verlengen tot 31 december 2019. De schadevergoeding kan de Duitse, Britse, Italiaanse en Spaanse belastingbetalers miljarden kosten.

Mogelijk gebruiken de bedrijven achter Eurofighter de schadevergoeding als pasmunt in de discussie over de toekomst van het gevechtsvliegtuig. Door de vele pannes en het beperkte succes is het onduidelijk of en wanneer er een nieuwe Typhoon komt.

Aftredend minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) liet dit jaar nog uitschijnen dat die onzekere toekomst een zwak punt in het dossier van Eurofighter was. 'De Eurofighter? Blijft die in productie? Ik weet het niet', zei Vandeput in juni aan De Tijd.

Begin dit jaar kondigden de Duitse en Franse regering aan dat ze een gloednieuw toestel willen laten bouwen door de bedrijven Airbus en Dassault. Dat nieuwe toestel, genaamd SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), moet zowel de Rafale van Dassault als de Typhoon van Eurofighter vervangen.

Maar de productie van de SCAF zou pas tegen 2035 à 2040 starten. In de tussentijd hoopt Eurofighter de Typhoon snel te mogen uitbreiden tot een vliegtuig met veel meer gevechtsmogelijkheden.

Zonder Fransen

Eurofighter werd in 1986 opgericht als Europese alternatief voor gevechtsvliegtuigen. Het bedrijf is in handen van de Duitse en Spaanse afdeling van de defensietak van de vliegtuigbouwer Airbus (46%), van het Britse BAE Systems (33%) en van het Italiaanse Leonardo (21%).

Frankrijk nam aanvankelijk ook deel aan Eurofighter maar verliet het programma omdat de Typhoon niet compatibel was met de Franse defensiestrategie.