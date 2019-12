FN Herstal wint contract Frans leger

De Waalse wapenfabrikant sleept de bestelling van geweren in de wacht samen met het Oudenaardse bedrijf OIP.

Wapenbouwer FN Herstal, die in handen is van het Waals Gewest, heeft een aanbesteding van de landmacht van het Franse leger in de wacht gesleept. Dat gebeurt samen met het Oudenaardse bedrijf OIP, een onderdeel van de Israëlische groep Elbit.

De aanbesteding slaat volgens onze informatie op de levering van maximaal 2.600 halfautomatische precisiegeweren van het type SCAR-H PR van FN met bijhorende optische systemen.

De SCAR-H PR, waarbij PR staat voor Precision Rifle, is een gespecialiseerde en krachtigere versie van het SCAR-aanvalswapen dat in gebruik is bij het Belgische leger. FN ontwikkelde de SCAR, kort voor Special Forces Combat Assault Rifle, oorspronkelijk met en voor de special forces of elitetroepen van het Amerikaanse leger, maar later werden ze ook elders aan de man gebracht.

Miljoenen

De juiste waarde van het contract is niet bekend, maar een SCAR van FN kost op zijn minst 5.000 tot 6.000 euro. Daarbij komen dan de kijkers van OIP, waarvan de specificaties niet bekend zijn. In elk geval gaat het om een order van ruim meer dan 10 miljoen euro.

Voor FN is het een opsteker omdat het drie jaar geleden naast een veel grotere bestelling van het Franse leger greep. Toen ging het om een contract van ongeveer 300 miljoen euro voor 90.000 standaardaanvalswapens. Dat werd toegewezen aan de Duitse fabrikant Heckler & Koch. De verwachting was dat de Duitsers opnieuw met de buit zouden gaan lopen.

Tanks

Nu is de waarde van het order een stuk kleiner, maar als nieuwe referentie kan het tellen voor FN. Het kon eerder dit jaar al een contract sluiten met het Franse leger om deel te nemen aan een moderniseringsprogramma voor zijn Leclerc-tanks.