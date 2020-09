Fosfine op Venus kan wijzen op buitenaards leven

Venus is de tweede planeet vanaf de zon.

Het blijft erg onwaarschijnlijk, maar de kans bestaat dat de aarde niet de enige planeet is waarop leven voorkomt.

Het is de heilige graal van de astronomie: achterhalen of er buitenaards leven is. Een internationaal team van Britse en Amerikaanse wetenschappers heeft daartoe een mogelijke piste gevonden. Ze ontdekten fosfine, een kleurloos en giftig gas, in de atmosfeer van Venus.

Schermvullende weergave Wetenschappers troffen de fosfine-molecule aan in de atmosfeer van Venus. ©AFP

De vondst van de zeldzame molecule kan erop wijzen dat er microbes, piepkleine vormen van leven, in de wolken van de planeet zweven. Fosfine of fosforwaterstof wordt geproduceerd door bepaalde soorten bacteriën.

De onderzoekers sloten uit dat de stof afkomstig is van bliksem of vulkanen, die ook ook een kleine hoeveelheid fosfine kunnen doen vrijkomen. In de dampkring van Venus zou 10.000 keer zo veel fosforwater zitten als zulke bronnen kunnen vrijgeven.

Geen onomstotelijk bewijs

Het is evenwel geen onomstotelijk bewijs voor de aanwezigheid van leven op Venus. Dat fosfine ontstaat door microben is één optie, maar nog veel andere chemische pistes, die we nog niet kennen, zijn plausibel.

De onderzoekers spreken dan ook van een 'mogelijk teken van leven'. Uitsluitsel over de aanwezigheid van leven kan pas gegeven worden door een ruimtesonde naar Venus te sturen, die daar onderzoekbare stalen kan afnemen.