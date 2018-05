Franse industrieel Serge Dassault is overleden

De Franse luchtvaartindustrieel en politicus Serge Dassault is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt het Franse persbureau AFP.

Serge Dassault overleed tengevolge van hartfalen in zijn kantoor aan de rotonde van de Champs-Elysées, zo liet de familie weten.

Dassault, die tot vorig jaar senator voor Les Républicains was, zou volgende week in beroep berecht worden voor fiscale fraude, nadat hij in februari 2017 voor fiscale en verkiezingsfraude veroordeeld werd tot een boete van 2 miljoen euro en vijf jaar onverkiesbaarheid.

Conglomeraat

Serge Dassault was de zoon van de legendarische ondernemer Marcel Dassault, die in 1986 gestorven is. Door vliegtuigen te ontwikkelen, bouwde Marcel Dassault de basis van vliegtuigproducent Dassault, die vorig jaar goed was voor 4,8 miljard euro omzet.

Vanuit dat bedrijf onstond een heel conglomeraat. De Dassault-groep maakt ook software (Dassault Systèmes), is actief met vastgoed, maakt wijn en controleert de mediagroep boven de Franse krant Le Figaro.

Serge Dassault stapte in 1951 in het familiebedrijf. Toen zijn vader overleed, ontpote hij zich tot een volwaardige industrieel. Hij verzette zich tegen een fusie met het Europese luchtvaartconcern EADS en slaagde erin het bedrijf in familiehanden te houden. In 2000 ruimde hij de baan als voorzitter van Dassault Aviation, maar hij bleef wel voorzitter van de controlerende familieholding boven de industriële groep.

Agusta-affaire

Dassault is de op drie na rijkste ondernemer van Frankrijk. Zijn vermogen wordt op meer dan 19 miljard euro geraamd.