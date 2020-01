Gimv stapt samen met Jeff Bezos in kernfusie

De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv investeert in nucleaire spitstechnologie. Samen met onder anderen Amazon-baas Jeff Bezos stapt Gimv in General Fusion, een Canadese start-up die een kernfusiereactor wil bouwen.

Kernfusie wordt al decennialang gezien als de heilige graal van de energiewereld. Wie erin slaagt de zon naar de aarde te halen en atoomkernen te doen samensmelten, krijgt toegang tot een vrijwel onuitputtelijke energiebron. De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv zet nu ook geld in op die nucleaire belofte. Ze neemt deel aan een internationale financieringsronde waarin de Canadese start-up General Fusion zo’n 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) ophaalt. Het bedrijf wil dat geld gebruiken om een eerste demonstratiecentrale te bouwen die elektriciteit opwekt met kernfusie.

Wij zijn Elon Musk niet, maar af en toe moet je eens ambitieus heel ver vooruitkijken. Koen Dejonckheere CEO Gimv

Gimv maakt deel uit van een uitgebreid internationaal consortium met een paar opvallende geldschieters. De hoofdinvesteerder is het Singaporese staatsfonds Temasek, in een ver verleden zelf kandidaat om een participatie in Gimv te verwerven. Amazon-topman Jeff Bezos, die in een eerdere ronde al in het kapitaal stapte van General Fusion, neemt opnieuw deel, samen met een reeks Canadese en Amerikaanse banken en fondsen. Ook DLF, een Luxemburgs investeringsvehikel van de AB InBev-familie de Mévius, investeert in het kernfusiebedrijf uit Vancouver.

Het consortium pompt samen 65 miljoen dollar vers kapitaal in General Fusion, met daarnaast ook nog 50 miljoen Canadese dollar (34 miljoen euro) afkomstig van het Canadese Strategic Innovation Fund. De financieringsronde dateert al van december, maar bleef tot nu toe in België onder de radar.

Hoeveel Gimv investeert is niet bekend, maar volgens CEO Koen Dejonckheere gaat het om een relatief laag bedrag in vergelijking met andere Gimv-participaties. ‘We zien dit als een moonshotinvestering’, zegt hij. ‘We zijn Elon Musk niet, maar af en toe moet je eens ambitieus heel ver vooruitkijken. We nemen hiermee een optie op een van de beloftevolle technologieën om antwoorden te bieden op het energie- en klimaatvraagstuk. We gaan daarmee een beetje in tegen het doemdenken.’

Bill Gates

General Fusion werd in 2002 in Vancouver opgericht door de Canadese kernfysicus Michel Laberge. In verschillende kapitaalrondes haalde het bedrijf al meer dan 200 miljoen dollar op en het ziet ernaar uit dat nog extra financiering nodig is om het eerste demonstratieproject te doen werken. De reactor van General Fusion gebruikt compressoren om de plasma-brandstof binnenin op te drijven tot 150 miljoen graden Celsius. Bij die temperaturen smelten waterstofisotopen samen, waarbij neutronen vrijkomen die energie afgeven.

General Fusion is lang niet het enige bedrijf dat op zoek gaat naar de heilige graal van de energiewereld. Naast het megalomane miljardenproject ITER in Frankrijk probeert een handvol jonge bedrijven het technische hoogstandje van kernfusie waar te maken. Onder die kandidaten zit bijvoorbeeld ook Commonwealth Fusion Systems, een Amerikaanse start-up die de steun geniet van Microsoft-miljardair Bill Gates.

Hoewel het potentieel enorm lijkt, verwachten specialisten dat het nog tientallen jaren zal duren, als het al ooit lukt, om van kernfusie een commercieel interessante energiebron te maken. De boutade luidt dat al vijftig jaar gezegd wordt dat het nog vijftig jaar zal duren voor kernfusie op de markt komt. Met de komst van almaar sterkere supercomputers is recent een hernieuwde interesse ontstaan in de technologie. Onder andere Google-moeder Alphabet hoopt via machine learning te ontrafelen hoe kernfusie van een labo-theorie kan uitgroeien tot een betaalbare energiebron.

Netwerkgelegenheid

Het is de eerste keer dat Gimv de oceaan oversteekt. De beursgenoteerde investeringsgroep, waarin de Vlaamse overheid nog 27 procent van de aandelen bezit, beheert een portefeuille van 1,2 miljard euro. Ze telt participaties in 55 bedrijven, op General Fusion na allemaal met hoofdzetel in West-Europa.

Dejonckheere beseft dat het om een investering gaat met een ultrahoog risico. De komende jaren verwacht hij dan ook niet dat Gimv er iets aan zal verdienen. ‘Het moet nog blijken of het lukt een repetitief duurzame kernreactie te veroorzaken en betaalbare energie op te wekken’, zegt de Gimv-topman. Hij ziet het als een uitgelezen kans om het netwerk van Gimv te versterken en samen te werken met gelijkgestemde internationale investeerders. ‘Ook als het niets wordt, zullen we veel bijgeleerd hebben.’