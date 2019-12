IKEA en NASA werken samen voor compacte ruimtereis naar Mars

Een designer van IKEA verzorgt de inrichting van een kleine simulatieruimte van NASA in de woestijn in Utah (VS).

Christina Levenborn, een designer van de meubelketen IKEA, kon haar expertise op het vlak van compact wonen gebruiken om het Mars Desert Research Station (MDRS) in te richten. Dat werd in het begin van de jaren 2000 door de Mars Society, een onderdeel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, ontwikkeld om de omstandigheden van een bemande Marsmissie zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen.

8 op 10 Cilinder Het MDRS is een 8 meter hoge koepelvormige koker met een diameter van 10 meter.

De Zweedse ontwerpster verbleef twee jaar geleden al een tijdje in het MDRS om voor IKEA onderzoek te doen naar efficiënt wonen op een kleine oppervlakte. Toen was er nog geen sprake van wederzijdse samenwerking. Maar intussen is het tweerichtingsverkeer en is Levenborn gevraagd het ruimtestation in te richten.

Habitat

We willen de gemeenschappelijke ruimte maximaliseren en de privéruimte minimaliseren. Robert Zubrin Directeur Mars Society

In het testcentrum in de kale woestijn van Utah proberen onderzoekers zich voor te bereiden op een langer verblijf op Mars. De simulatiehabitat – ook wel The Hab genoemd – is een acht meter hoge koepelvormige cilinder met een diameter van 10 meter. Hij bestaat uit twee delen. Beneden ligt een gedeeld lab en werkplaats, boven is een keuken en zes kleine 'bunks', een soort afgeschermde stapelbedden.

Schermvullende weergave Christina Levenborn, de Zweedse designer voor IKEA. ©Oskar Falck

Onderzoekers spenderen soms maanden opeengepakt in de koker. Ze verbouwen er voedsel in 'greenhouses', bestuderen grondmonsters en leren ademen met zuurstoftanks. Wekenlang samenwerken en -leven op zo’n beperkte ruimte is een uitdaging. Levenborn moet daarop focussen. 'We wilden de gemeenschappelijke ruimte maximaliseren en de privéruimte minimaliseren', zegt Robert Zubrin, de directeur van de Mars Society.